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Формула 1 / Гран При Австралии Новости

Леклер: Козление на скорость не влияет

По словам пилота Ferrari, в его машине этот эффект влияет только на комфорт, но не на скорость круга

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Леклер: Козление на скорость не влияет
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Вчера пилоты Ferrari в один голос заявляли, что обновленная трасса в Мельбурне больше подходит не их болидам, а Red Bull, а потому победить будет сложно. Сегодня Шарль Леклер, показавший лучшее время на тренировке, был уже не столь пессимистичен насчет скорости, но жаловался на эффект козления, когда на прямых машина начинает колебаться вверх-вниз.

После заездов у Леклера спросили, может ли это объясняться тем, что в его баке было много топлива.

«Я не думаю, что козление зависит от того, сколько топлива в баках, скорее это отличается в зависимости от трассы, – сказал Леклер. – В Бахрейне нас трясло, а в Джидде не очень. Здесь вот опять. Неприятные ощущения.

Но мы работаем над этим. Думаю, уже сейчас козление не особо мешает нашей скорости. Теперь это скорее вопрос комфорта. Здесь на прямых не скажу, что мне было комфортно. Но я сюда не за комфортом приехал. Мне нужна быстрая машина, и у меня, похоже, именно такая.

Что касается наших соперников, то я думаю Red Bull не показали сегодня всей своей скорости. Ни один их пилот не смог собрать полный круг. Максу Ферстаппену помешал траффик, иначе он был бы быстрее.

В общем, мы опять близки в скорости. Нужно найти идеальные настройки, чтобы бороться за подиум».

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