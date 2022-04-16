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Формула 1 Новости

Леклер: «Козление» мне не помеха

Гонщик Ferrari сейчас менее чувствителен к колебаниям, чем раньше

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Леклер: «Козление» мне не помеха
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У всех команд перед нынешним сезоном возникла проблема с эффектом «козления» – и некоторые из коллективов (например, Mercedes) до сих пор не могу разобраться с появившейся трудностью. И хотя машины той же Ferrari все еще довольно неслабо колеблются на прямых при высоких скоростях, скорости F1-75 это особо не мешает. 

Гонщик Скудерии Шарль Леклер, еще на тестах упоминавший о возникновении чувства тошноты от колебаний, сейчас уже меньше замечает эффект «козления». «Не знаю почему, но я не очень чувствителен к этому, – цитирует монегаска Motorsport-Total. –  Конечно, я его ощущаю, но на скорость это сильно не влияет. Без “козления” я бы не смог ехать быстрее.

На рестарте в Австралии с ним было немного непросто справиться, потому что эффект возник прямо перед первым поворотом – в этот момент как раз не особо уверен в тормозах [из-за холодных шин], но все прошло хорошо. Но да, не очень приятно проводить в таком состоянии 58 кругов».

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