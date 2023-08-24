Леклер: Хотел бы я подписать тот контракт с Ferrari, о котором все говорят
По словам Шарля, он не только ни о чем не договорился с командой – у них пока даже не было никаких переговоров
По ходу августовских каникул Формулы 1 гоночные СМИ наперебой делились с болельщиками деталями нового контракта Шарля Леклера. Якобы гонщик принял решение остаться в Маранелло еще на пять лет по формуле «два плюс три» – и получит за это более 200 миллионов долларов.
Но когда участники чемпионата съехались в Зандфорт и репортеры смогли прямо спросить Шарля о положении дел, его ответ удивил многих.
«Хотел бы я получить такой контракт, о котором все говорят. Он очень классный! – улыбнулся Леклер. – Но нет, мы ничего не подписывали и даже не обсуждали. Хотя рано или поздно такие переговоры обязательно состоятся.
Мои намерения очевидны. Что думает команда, мне неизвестно – но по этому поводу я не особенно переживаю.
Сейчас наши приоритеты в другом. Важно как можно активнее работать над машиной и вернуться на уровень прошлого года, то есть к борьбе за победы.
А уж после этого посмотрим. В конце сезона, понятное дело, придет время переговоров».
Нынешний контракт монегаска стал самым долгим в истории Скудерии и был заключен разом на пять лет. Он действует до конца 2024 года.
«Мы не ставим никаких крайних сроков, и я никуда не тороплюсь, – объяснил гонщик. – Впереди еще полтора года, хотя на фоне пяти лет это не так и много. Нынешний контракт понемногу подходит к концу, но времени еще достаточно.
Если бы у меня были опасения, я бы поспешил начать новое обсуждение. Но ничего такого нет, меня все устраивает».
Глава Ferrari Фредерик Вассер ранее тоже говорил, что команда занята сейчас вопросами своей конкурентоспособности, так что говорить с пилотами собирается позже.
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