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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Леклер: Хорошо, что успели выполнить программу

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Пилот Ferrari извинился перед командой за разбитый болид

Леклер: Хорошо, что успели выполнить программу

Шарль Леклер стал виновником единственной аварии, произошедшей на новой трассе в Джидде в пятницу накануне первого в истории Гран При Саудовской Аравии. Во второй сессии он потерял управление на входе в 22-й поворот и врезался в отбойник. К счастью для гонщика, сам он не пострадал.

Несмотря на этот инцидент, Леклер заявил, что у машины есть потенциал и что команда успела выполнить всю запланированную программу.

«Я прошу прощения у команды, которой придется работать ночью, чтобы починить разбитую машину к завтрашнему дню, – сказал Леклер. – И со своей стороны я сделаю все возможное, чтобы показать наилучший результат.

Хорошей новостью является то, что мы успели выполнить программу и провести все необходимые тесты. У нашего болида здесь есть потенциал.

Этот трек, однако, не прощает малейших ошибок. Самым сложным является поймать нужный ритм в условиях слепых поворотов. Но как только это получается, начинаешь испытывать удовольствие от пилотирования».

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