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Формула 1 / Гран При Монако Новость

Леклер из-за неисправности пропустил почти всю первую тренировку в Монако

Автор:
, Главный редактор

Гонщик Скудерии успел проехать по домашней трассе всего три круга

Леклер из-за неисправности пропустил почти всю первую тренировку в Монако

На автомобиле Шарля Леклера возникли проблемы в самом начале первой тренировки Гран При Монако.

По ходу первых же кругов после выезда на трассу монегаск по радио сообщил команде, что его автомобиль не разгоняется так, как должен. В результате пилот вернулся в боксы, успев проехать всего три круга – и вскоре инженеры сообщили Карлосу Сайнсу (напарнику Сайнса), что монегаск будет вынужден пропустить оставшуюся часть тренировки.

Еще по ходу тренировки Ferrari объявила в соцсетях, что на автомобиле Леклера возникла проблема с коробкой передач. Замена этого агрегата приведет к потере 5-ти позиций на стартовой решетке – однако речь может идти о программном сбое или неисправности механизма переключения передач, которые можно устранить без замены агрегата и без получения штрафа.

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«Я Льюису проиграл». Феттель отказался давать советы Ферстаппену
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Автор Кирилл Качнов

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