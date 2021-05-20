На автомобиле Шарля Леклера возникли проблемы в самом начале первой тренировки Гран При Монако.

По ходу первых же кругов после выезда на трассу монегаск по радио сообщил команде, что его автомобиль не разгоняется так, как должен. В результате пилот вернулся в боксы, успев проехать всего три круга – и вскоре инженеры сообщили Карлосу Сайнсу (напарнику Сайнса), что монегаск будет вынужден пропустить оставшуюся часть тренировки.

Еще по ходу тренировки Ferrari объявила в соцсетях, что на автомобиле Леклера возникла проблема с коробкой передач. Замена этого агрегата приведет к потере 5-ти позиций на стартовой решетке – однако речь может идти о программном сбое или неисправности механизма переключения передач, которые можно устранить без замены агрегата и без получения штрафа.