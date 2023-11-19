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Леклер: Именно такая гонка и нужна была Формуле 1 в Лас-Вегасе

Пилот Ferrari объяснил, что после множества проблем на старте нового этапа было очень важно подарить болельщикам яркое шоу

Мэтт Кью
Автор Мэтт Кью
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Шарль Леклер, Scuderia Ferrari, второе место

Формула 1 вернулась в Лас-Вегас после перерыва в 41 год. И хотя победителем гонки, прошедшей в ночь с субботы на воскресенье, стал главный фаворит сезона Макс Ферстаппен, зрители едва ли остались разочарованы увиденным. 

С самого старта и до финального круга на городской трассе шла постоянная борьба за позиции, в которой самым активным образом участвовал и Шарль Леклер. Гонщик Ferrari стартовал с поула, но упустил лидерство после небесспорной атаки со стороны Макса. 

Леклер смог настичь и обогнать соперника, но выезд машины безопасности на середине дистанции сыграл против монегаска. На финальном отрезке он оказался третьим позади пары соперников из Red Bull – однако обогнал на последнем круге Серхио Переса и финишировал вторым.

«Жаль, что у меня только второе место, – сказал Шарль в традиционном интервью после гонки. – С другой стороны, я уверен, что все получили удовольствие от этой гонки. Мне самому она очень понравилась. 

Нам нужно больше таких этапов, потому что они действительно классные». 

Гонщик добавил: «Думаю, нам всем нужна была именно такая гонка. Да, уик-энд стартовал не совсем так, как должен был, но я рад тем, как все закончилось. У нас просто потрясающий спорт».

В пятницу организаторам пришлось отменить первую тренировку, когда в днище машины Карлоса Сайнса влетела крышка дренажного люка. Вторую сессию задержали на два с половиной часа, а перед ее началом с трибун выгнали зрителей.  

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Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Леклер отметил: «Думаю, первая гонка в Вегасе просто не могла получиться лучше. У этого города невероятная энергетика, и я сегодня испытываю самые позитивные эмоции». 

Также речь в интервью зашла про борьбу с Ферстаппеном в первом повороте, за которую голландца оштрафовали на пять секунд. 

«Конечно, мне обидно финишировать только вторым. Но это лучший результат, который мы могли сегодня показать. 

На старта Макс потерял сцепление и вытолкал меня наружу, но после этого у нас был хороший темп. Я смог в свою очередь обогнать его, мы смотрелись очень сильно. 

Нам не повезло с машиной безопасности. В тот момент мы не стали проводить пит-стоп, так как не знали, что будут делать остальные. Мы остались на трассе на первой позиции. 

После этого было сложно обороняться на более старых шинах. Но все же, второе место в сочетании с борьбой до самого финиша очень порадовали меня».

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