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Формула 1 / Новость

Леклер: И в реверсивной гонке Хэмилтон будет фаворитом

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Леклер: И в реверсивной гонке Хэмилтон будет фаворитом
Автор:
, Редактор
25 апр. 2020 г., 07:42

Пилот Ferrari поддержал идею гонок в обратном направлении

Гонщик Ferrari Шарль Леклер поддержал идею проведения в 2020 году реверсивных гонок. Это обсуждается в связи с вынужденными отменами Гран При в первой половине года. Взамен предлагается проводить по две гонки на одном автодроме. А чтобы сделать их более интересными и зрелищными, вторые заезды устраивать в противоположном направлении движения.

Леклер считает, что даже реверсивные гонки не изменят расстановки сил. «Думаю, это было бы не плохо, – сказал гонщик Ferrari. – Нам нужно исходить из сложившейся ситуации и соглашаться на две гонки на одной трассе. В целом нужно постараться провести как можно больше гонок. И если удастся проводить их в обратном направлении по одним и тем же трассам, это будет круто.

Нам придется заново изучать знакомую трассу. C точки зрения автомобилей это может потребовать совершенно нового подхода, так что идея очень интересная.

В картинге мне уже приходилось участвовать в реверсивных гонках. И по моему опыту, это почти как две разные трассы. Это хорошо еще и тем, что лишает преимущества опытных пилотов, которые хорошо знают все автодромы. Так что все стартуют в равных условиях. Однако я уверен, что Льюис Хэмилтон и в этой ситуации будет фаворитом.

Но меня очень вдохновляет идея проехать задом наперед, например, «Сильверстоун». Скорость на входе в поворот Бекеттс будет очень высока!»

В случае если идея будет одобрена, автодромы должны будут пройти дополнительную омологацию со стороны FIA, так как сейчас в конфигурации трасс строго закреплены направления движения. Вероятно, не у всех трасс есть такая возможность.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Шарль Леклер
Автор Сергей Иванов

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