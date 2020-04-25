Леклер: И в реверсивной гонке Хэмилтон будет фаворитом

Гонщик Ferrari Шарль Леклер поддержал идею проведения в 2020 году реверсивных гонок. Это обсуждается в связи с вынужденными отменами Гран При в первой половине года. Взамен предлагается проводить по две гонки на одном автодроме. А чтобы сделать их более интересными и зрелищными, вторые заезды устраивать в противоположном направлении движения.

Леклер считает, что даже реверсивные гонки не изменят расстановки сил. «Думаю, это было бы не плохо, – сказал гонщик Ferrari. – Нам нужно исходить из сложившейся ситуации и соглашаться на две гонки на одной трассе. В целом нужно постараться провести как можно больше гонок. И если удастся проводить их в обратном направлении по одним и тем же трассам, это будет круто.

Нам придется заново изучать знакомую трассу. C точки зрения автомобилей это может потребовать совершенно нового подхода, так что идея очень интересная.

В картинге мне уже приходилось участвовать в реверсивных гонках. И по моему опыту, это почти как две разные трассы. Это хорошо еще и тем, что лишает преимущества опытных пилотов, которые хорошо знают все автодромы. Так что все стартуют в равных условиях. Однако я уверен, что Льюис Хэмилтон и в этой ситуации будет фаворитом.

Но меня очень вдохновляет идея проехать задом наперед, например, «Сильверстоун». Скорость на входе в поворот Бекеттс будет очень высока!»

В случае если идея будет одобрена, автодромы должны будут пройти дополнительную омологацию со стороны FIA, так как сейчас в конфигурации трасс строго закреплены направления движения. Вероятно, не у всех трасс есть такая возможность.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

