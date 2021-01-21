Леклер и Сайнс проведут тесты с Ferrari на следующей неделе

В 2021 году у пилотов Формулы 1 будет крайне мало возможностей опробовать свои болиды вне официальных Гран При. Предсезонные тесты в этом году сократили до трех дней, а кроме них гонщики смогут поработать лишь во время съемочных дней, когда пробег ограничен 100 км.

Очевидно, что такие ограничения сильно всего влияют на пилотов, сменивших команды в межсезонье. Например, на Карлоса Сайнса, который из McLaren перешел в Ferrari. Чтобы облегчить испанцу адаптацию, Скудерия решила провести для него частные тесты.

В них примет участие и напарник Сайнса Шарль Леклер. Пилоты поработают на трассе команды во Фьорано, используя машины 2018 года. По правилам, они могли бы проехать и на болидах 2019-го, но команда решила не менять болиды, оставшиеся на трассе с прошлогодних тестов. Как сообщает RaceFans, тесты Сайнса и Леклера пройдут уже на следующей неделе.