Леклер и Сайнс принесли Ferrari первый стартовый ряд в Мексике
Совершенно неожиданно алые машины оказались самыми быстрыми на трассе братьев Родригес. Результаты сессии остаются предварительными – судьям еще предстоит разобрать несколько нарушений правил, в том числе среди лидеров
После сложностей в пятницу и испорченных быстрых кругов в финальной тренировке никто не считал Скудерию фаворитом квалификации на Гран При Мехико.
Однако именно два пилота команды внезапно захватили лидерство после первых быстрых попыток в финале: Шарль Леклер проехал за 1:17.166 и опередил Карлоса Сайнса на 0,067 секунды. Макс Ферстаппен в этот момент отставал на 0,120, а четвертым и вовсе был Даниэль Риккардо из AlphaTauri.
После этого, по всей видимости, изменились какие-то условия на трассе – никому из пилотов не удавалось улучшить собственное время. Ферстаппен старался изо всех сил и даже шел быстрее графика поула после двух секторов, но все же смог улучшить только собственный результат на пару сотых, так и оставшись третьим.
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Даниэль Риккардо, AlphaTauri AT04
Риккардо сенсационно остался четвертым, а третий ряд в воскресенье займут местный кумир Серхио Перес с Льюисом Хэмилтоном. Вся эта тройка уместилась в 0,072 секунды и уступила поулу меньше трех десятых.
Оскар Пиастри с Джорджем Расселлом отстали уже чуть больше, зато в свою очередь обогнали пару гонщиков Alfa Romeo, дошедших – в отличие от Williams – до решающей стадии.
Чжоу Гуаньюй, у которого остался всего один комплект свежих шин на финал, провел свою попытку раньше соперников и показал десятое время в нескольких тысячных позади Валттери Боттаса.
При этом у Ферстаппена и Расселла судьи зафиксировали блокировку соперников на выезде с пит-лейна, а у Хэмилтона – слишком высокую скорость под желтыми флагами. Потенциально все эти нарушения могут привести к штрафным перестановкам.
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Алекс Элбон, Williams FW45
«Это другая машина»
Эти слова Алекса Элбона, сказанные еще в самом начале квалификации по радио, стали большим разочарованием для многих поклонников Ф1. В утренней тренировке пилот Williams показал второе время, и в квалификации от него ждали чуда – но скорость FW45 просто пропала.
Алекс показал в самом конце второго сегмента время, позволяющее пройти в финал – но его не засчитали судьи, установив срезку во втором повороте. Вместе с ним дальше не прошли Пьер Гасли, Нико Хюлькенберг и Фернандо Алонсо.
Юки Цунода не показал зачетного времени, так как после замены мотора все равно стартует из хвоста решетки.
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Ландо Норрис, McLaren MCL60
Без Ландо
В самом конце первого сегмента на выходе из третьего повороте закрутило Aston Martin Фернандо Алонсо. Желтые флаги сорвали многим гонщикам возможность провести решающую быструю попытку.
Среди тех, кто из-за этого оказался в зоне вылета, прежде всего обращает на себя внимание имя Ландо Норриса. Призер четырех последних Гран При сначала выехал на трассу на шинах Medium, но получил от команды вернуться на пит-лейн – а когда вернулся на Soft, не успел показать время до ошибки Алонсо.
Также дальше не прошли Лэнс Стролл, Кевин Магнуссен и Эстебан Окон, а Логан Сарджент и вовсе не проехал ни одного быстрого круга, оставаясь в пределах трассы.
Для Шарля Леклера поул стал четвертым в нынешнем сезоне и 22-м за время выступлений в Формуле 1 – столько же у Шарля Леклера. Ferrrai не занимала первый ряд с Гран При Монако 2022 года.
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