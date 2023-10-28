Формула 1 Гран При Мексики
Отчет о квалификации

Леклер и Сайнс принесли Ferrari первый стартовый ряд в Мексике

Совершенно неожиданно алые машины оказались самыми быстрыми на трассе братьев Родригес. Результаты сессии остаются предварительными – судьям еще предстоит разобрать несколько нарушений правил, в том числе среди лидеров

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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Обладатель поула, Ferrari SF-23

После сложностей в пятницу и испорченных быстрых кругов в финальной тренировке никто не считал Скудерию фаворитом квалификации на Гран При Мехико.  

Однако именно два пилота команды внезапно захватили лидерство после первых быстрых попыток в финале: Шарль Леклер проехал за 1:17.166 и опередил Карлоса Сайнса на 0,067 секунды. Макс Ферстаппен в этот момент отставал на 0,120, а четвертым и вовсе был Даниэль Риккардо из AlphaTauri. 

После этого, по всей видимости, изменились какие-то условия на трассе – никому из пилотов не удавалось улучшить собственное время. Ферстаппен старался изо всех сил и даже шел быстрее графика поула после двух секторов, но все же смог улучшить только собственный результат на пару сотых, так и оставшись третьим.

Даниэль Риккардо, AlphaTauri AT04

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Даниэль Риккардо, AlphaTauri AT04

Риккардо сенсационно остался четвертым, а третий ряд в воскресенье займут местный кумир Серхио Перес с Льюисом Хэмилтоном. Вся эта тройка уместилась в 0,072 секунды и уступила поулу меньше трех десятых.  

Оскар Пиастри с Джорджем Расселлом отстали уже чуть больше, зато в свою очередь обогнали пару гонщиков Alfa Romeo, дошедших – в отличие от Williams – до решающей стадии.  

Чжоу Гуаньюй, у которого остался всего один комплект свежих шин на финал, провел свою попытку раньше соперников и показал десятое время в нескольких тысячных позади Валттери Боттаса. 

При этом у Ферстаппена и Расселла судьи зафиксировали блокировку соперников на выезде с пит-лейна, а у Хэмилтона – слишком высокую скорость под желтыми флагами. Потенциально все эти нарушения могут привести к штрафным перестановкам. 

Обновление: Судьи Ф1 завершили разбор нарушений в квалификации. Решетка не изменилась

Алекс Элбон, Williams FW45

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Алекс Элбон, Williams FW45

«Это другая машина»

Эти слова Алекса Элбона, сказанные еще в самом начале квалификации по радио, стали большим разочарованием для многих поклонников Ф1. В утренней тренировке пилот Williams показал второе время, и в квалификации от него ждали чуда – но скорость FW45 просто пропала.

Алекс показал в самом конце второго сегмента время, позволяющее пройти в финал – но его не засчитали судьи, установив срезку во втором повороте. Вместе с ним дальше не прошли Пьер Гасли, Нико Хюлькенберг и Фернандо Алонсо. 

Юки Цунода не показал зачетного времени, так как после замены мотора все равно стартует из хвоста решетки. 

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Ландо Норрис, McLaren MCL60

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Ландо Норрис, McLaren MCL60

Без Ландо

В самом конце первого сегмента на выходе из третьего повороте закрутило Aston Martin Фернандо Алонсо. Желтые флаги сорвали многим гонщикам возможность провести решающую быструю попытку. 

Среди тех, кто из-за этого оказался в зоне вылета, прежде всего обращает на себя внимание имя Ландо Норриса. Призер четырех последних Гран При сначала выехал на трассу на шинах Medium, но получил от команды вернуться на пит-лейн – а когда вернулся на Soft, не успел показать время до ошибки Алонсо. 

Также дальше не прошли Лэнс Стролл, Кевин Магнуссен и Эстебан Окон, а Логан Сарджент и вовсе не проехал ни одного быстрого круга, оставаясь в пределах трассы. 

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Для Шарля Леклера поул стал четвертым в нынешнем сезоне и 22-м за время выступлений в Формуле 1 – столько же у Шарля Леклера. Ferrrai не занимала первый ряд с Гран При Монако 2022 года.

Результаты квалификации Гран При Мексики

Поз. Гонщик / Команда Время / Отст.
1 Monaco Шарль ЛеклерFerrari

1'17.166
2 Spain Карлос СайнсFerrari

+0.067

1'17.233
3 Netherlands Макс ФерстаппенRed Bull Racing

+0.097

1'17.263
4 Australia Даниэль РиккардоAlphaTauri

+0.216

1'17.382
5 Mexico Серхио ПересRed Bull Racing

+0.257

1'17.423
6 United Kingdom Льюис ХэмилтонMercedes

+0.288

1'17.454
7 Australia Оскар ПиастриMcLaren

+0.457

1'17.623
8 United Kingdom Джордж РасселлMercedes

+0.508

1'17.674
9 Finland Валттери БоттасAlfa Romeo

+0.866

1'18.032
10 China Чжоу ГуаньюйAlfa Romeo

+0.884

1'18.050
11 France Пьер ГаслиAlpine

+1.355

1'18.521
12 Germany Нико ХюлькенбергHaas F1 Team

+1.358

1'18.524
13 Spain Фернандо АлонсоAston Martin Racing

+1.572

1'18.738
14 Thailand Алекс ЭлбонWilliams

+1.981

1'19.147
15 Japan Юки ЦунодаAlphaTauri

 
16 France Эстебан ОконAlpine

+1.914

1'19.080
17 Denmark Кевин МагнуссенHaas F1 Team

+1.997

1'19.163
18 Canada Лэнс СтроллAston Martin Racing

+2.061

1'19.227
19 United Kingdom Ландо НоррисMcLaren

+4.388

1'21.554
20 United States Логан СарджентWilliams

 
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