Леклер и Сайнс принесли Ferrari первый стартовый ряд в Мексике

После сложностей в пятницу и испорченных быстрых кругов в финальной тренировке никто не считал Скудерию фаворитом квалификации на Гран При Мехико.

Однако именно два пилота команды внезапно захватили лидерство после первых быстрых попыток в финале: Шарль Леклер проехал за 1:17.166 и опередил Карлоса Сайнса на 0,067 секунды. Макс Ферстаппен в этот момент отставал на 0,120, а четвертым и вовсе был Даниэль Риккардо из AlphaTauri.

После этого, по всей видимости, изменились какие-то условия на трассе – никому из пилотов не удавалось улучшить собственное время. Ферстаппен старался изо всех сил и даже шел быстрее графика поула после двух секторов, но все же смог улучшить только собственный результат на пару сотых, так и оставшись третьим.

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images Даниэль Риккардо, AlphaTauri AT04

Риккардо сенсационно остался четвертым, а третий ряд в воскресенье займут местный кумир Серхио Перес с Льюисом Хэмилтоном. Вся эта тройка уместилась в 0,072 секунды и уступила поулу меньше трех десятых.

Оскар Пиастри с Джорджем Расселлом отстали уже чуть больше, зато в свою очередь обогнали пару гонщиков Alfa Romeo, дошедших – в отличие от Williams – до решающей стадии.

Чжоу Гуаньюй, у которого остался всего один комплект свежих шин на финал, провел свою попытку раньше соперников и показал десятое время в нескольких тысячных позади Валттери Боттаса.

При этом у Ферстаппена и Расселла судьи зафиксировали блокировку соперников на выезде с пит-лейна, а у Хэмилтона – слишком высокую скорость под желтыми флагами. Потенциально все эти нарушения могут привести к штрафным перестановкам.

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images Алекс Элбон, Williams FW45

«Это другая машина»

Эти слова Алекса Элбона, сказанные еще в самом начале квалификации по радио, стали большим разочарованием для многих поклонников Ф1. В утренней тренировке пилот Williams показал второе время, и в квалификации от него ждали чуда – но скорость FW45 просто пропала.

Алекс показал в самом конце второго сегмента время, позволяющее пройти в финал – но его не засчитали судьи, установив срезку во втором повороте. Вместе с ним дальше не прошли Пьер Гасли, Нико Хюлькенберг и Фернандо Алонсо.

Юки Цунода не показал зачетного времени, так как после замены мотора все равно стартует из хвоста решетки.

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Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Ландо Норрис, McLaren MCL60

Без Ландо

В самом конце первого сегмента на выходе из третьего повороте закрутило Aston Martin Фернандо Алонсо. Желтые флаги сорвали многим гонщикам возможность провести решающую быструю попытку.

Среди тех, кто из-за этого оказался в зоне вылета, прежде всего обращает на себя внимание имя Ландо Норриса. Призер четырех последних Гран При сначала выехал на трассу на шинах Medium, но получил от команды вернуться на пит-лейн – а когда вернулся на Soft, не успел показать время до ошибки Алонсо.

Также дальше не прошли Лэнс Стролл, Кевин Магнуссен и Эстебан Окон, а Логан Сарджент и вовсе не проехал ни одного быстрого круга, оставаясь в пределах трассы.

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Для Шарля Леклера поул стал четвертым в нынешнем сезоне и 22-м за время выступлений в Формуле 1 – столько же у Шарля Леклера. Ferrrai не занимала первый ряд с Гран При Монако 2022 года.

Результаты квалификации Гран При Мексики

Поз. Гонщик / Команда Машина Время / Отст. 1 Шарль Леклер Ferrari 1'17.166 2 Карлос Сайнс Ferrari +0.067 1'17.233 3 Макс Ферстаппен Red Bull Racing +0.097 1'17.263 4 Даниэль Риккардо AlphaTauri +0.216 1'17.382 5 Серхио Перес Red Bull Racing +0.257 1'17.423 6 Льюис Хэмилтон Mercedes +0.288 1'17.454 7 Оскар Пиастри McLaren +0.457 1'17.623 8 Джордж Расселл Mercedes +0.508 1'17.674 9 Валттери Боттас Alfa Romeo +0.866 1'18.032 10 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo +0.884 1'18.050 11 Пьер Гасли Alpine +1.355 1'18.521 12 Нико Хюлькенберг Haas F1 Team +1.358 1'18.524 13 Фернандо Алонсо Aston Martin Racing +1.572 1'18.738 14 Алекс Элбон Williams +1.981 1'19.147 15 Юки Цунода AlphaTauri 16 Эстебан Окон Alpine +1.914 1'19.080 17 Кевин Магнуссен Haas F1 Team +1.997 1'19.163 18 Лэнс Стролл Aston Martin Racing +2.061 1'19.227 19 Ландо Норрис McLaren +4.388 1'21.554 20 Логан Сарджент Williams