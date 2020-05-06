Леклер и Росси сегодня сразятся в кибергонке

Редакция телеканала Sky Sports Italia объявила о проведении сегодня (в среду, 6 мая) виртуальной гонки с участием звезд мирового автоспорта. Наиболее известными пилотами из стартующих в соревнованиях станут Шарль Леклер и Валентино Росси.

Свои серии кибергонок этой весной проводят и Формула 1, и организаторы чемпионата мира по мотогонкам. Однако в рамках одних соревнований звезды Ф1 и MotoGP пока не встречались ни разу.

Леклер этой весной стал одним из наиболее активных среди пилотов Ф1 участников киберсоревнований – в частности, пилот Ferrari выиграл два из четырех состоявшихся виртуальных Гран При, проведенных под эгидой организаторов чемпионата мира. Росси засветился на цифровых трассах лишь однажды и особо успеха не добился.

На старт соревнований также выйдут еще несколько пилотов Ф1 (Алекс Элбон, Ландо Норрис, Антонио Джовинацци и оба пилота Williams), выступающий в MotoGP Франческо Баньяя и действующий чемпион турнира Формула Е Жан-Эрик Вернь.

Для гонки будет использована игра Gran Turismo Sport. Начало соревнований запланировано на 22:00 по московскому времени, прямая трансляция будет организована в эфире итальянского телеканала и на его официальном сайте.