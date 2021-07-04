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Формула 1 / Гран При Австрии Новость

Леклер и Перес быстро нашли виновного в инцидентах

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Мексиканец признал, что переборщил, защищаясь от монегаска – но частично списал свои маневры на грязный воздух и изношенные шины

Леклер и Перес быстро нашли виновного в инцидентах

Обороняя свою позицию от атак Шарля Леклера по ходу Гран При Австрии, Серхио Перес дважды не оставил сопернику места на выходе из поворота, вытесняя монегаска в гравийную зону безопасности. За каждый из эпизодов мексиканец получил от судей по 5 штрафных секунд – однако в финишном протоколе все равно оказался на 2 позиции выше Леклера.

Можно было предположить, что после финиша пилот Ferrari будет с раздражением говорить об этих эпизодах – однако Леклер прокомментировал случившееся весьма спокойно. И рассказал, что еще в закрытом парке обсудил инцидент с самим Пересом.

«Вести борьбу было тяжело – и как только появлялась возможность, я пытался совершить обгон. Я знаю, что маневры были весьма оптимистичными – но у меня просто не было другого выбора, надо было пытаться. Но так случается, что ты начинаешь обгон – а на выходе из поворота тебе не оставляют пространства.

За рулем я, конечно, был зол. Но уже поговорил с Чеко – и он признал, что переборщил с обороной. Он извинился передо мной. Что ж, это жизнь! Я не отношусь к людям, которые будут долго вспоминать такой инцидент. Буду двигаться вперед.»,

Перес в целом подтвердил журналистам версию Леклера: «Когда мы сражались с Шарлем, то были в грязном воздухе [за машинами Пьера Гасли и Даниэля Риккардо], причем на старых шинах, а тормоза были горячими. Я тормозил как можно позже, меня тащило с траектории – и это приводило к контактам. Надо еще пересмотреть видео – но сразу могу сказать, что не люблю доводить дело до таких маневров. И мне очень жаль, если это испортило гонку Шарля, гонять так – не в моих правилах».

Мексиканец также рассказал, что его машина была повреждена в инциденте на первом круге – когда Ландо Норрис, обороняя 2-ю позицию, не оставил места на выходе из поворота самому Пересу. Британец тоже получил за это 5 штрафных секунд – без которых имел неплохие шансы финишировать 2-м.

«На первом круге легко перейти за грань – и похоже, с Ландо случилось нечто подобное, – оценил инцидент Перес. – Так бывает – но ему повезло, что машина не была повреждена. В следующий раз в такой ситуации все может закончиться хуже».

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