Леклер и Окон не сошлись в выборе чемпиона-2021

После 15 гонок 2021 года Льюис Хэмилтон всего на два очка опережает Макса Ферстаппена в борьбе за лидерство в Формуле 1. Перед Гран При Турции конкурентов двух лидеров попросили выбрать фаворита в титульной схватке и Шарль Леклер из Ferrari сделал ставку на пилота Red Bull.

«На этот вопрос невозможно ответить, – сказал Леклер. – Они оба очень боеспособны в этом году, но я не знаю, что из них возьмет верх. Хотел бы я бороться вместе с ними, но пока не получается, а выбрать между ними сложно.

По моим ощущениям победит Макс. По ощущениям, он был быстрее Льюиса в большем числе гонок, чем наоборот. Но Льюис невероятно стабилен и оказывается наверху, даже когда этого не ждешь. Так что борьба будет плотная, но по моим ощущениям выиграет Макс».

С Леклером не согласился пилот Alpine Эстебан Окон: «Я выберу Льюиса. Я согласен с тем, что Макс и Red Bull пока были немного быстрее. Но я верю, что Mercedes изменит эту ситуацию».