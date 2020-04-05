Леклер и Норрис одержали победы в виртуальных гонках

Шарль Леклер с первой попытки одержал победу в виртуальном Гран При Формулы 1. Для второй кибергонки, прошедшей под эгидой организаторов чемпионата мира, была выбрана цифровая копия трассы в Альберт-парке – и пилот Ferrari, выиграв старт, возглавлял пелотон на протяжении всех 29 кругов заезда.

Монегаск имел неплохие шансы подняться на виртуальный подиум в компании со своим младшим братом (и по совместительству напарником) Артуром. Однако Леклер-младший, занимавший на первых кругах второе место, ошибся, обороняя позицию от атак юниора Renault Кристиана Лундгора – который в итоге и стал вторым. Как и на первом виртуальном Гран При две недели назад, пилоты допускали ошибки часто – причем это случалось и с приглашенными знаменитостями, и с пилотами-профессионалами.

Помимо Леклера в заезде приняли участие еще 4 действующих пилота Формулы 1, занявшие на финише 3-е (Джордж Расселл), 4-е (Антонио Джовинацци), 8-е (Алекс Элбон) и 10-е (Николя Латифи). Впервые в виртуальном Гран При стартовал экс-чемпион мира – Дженсон Баттон, представлявший McLaren, закончил гонку 11-м.

У Ландо Норриса уже на втором виртуальном Гран При подряд возникли проблемы с подключением к игре – однако к этому моменту на счету британца уже была победа, одержанная парой часов ранее в виртуальном гоночном батле в рамках проекта #NotTheGP. Организаторы этих соревнований (компания Veloce Esports и проект Motorsport Games) в этот раз выбрали нестандартный формат – заезды на выбывание, в каждом из которых участвовало всего два пилота, а дистанция составляла один круг. При этом на четырех стадиях состязаний заезды проходили на четырех разных трассах.

По пути к победе пилот McLaren опередил гонщика Суперформулы Сашу Фенестраза и экс-пилота Ф1 Эстебана Гутьерреса, а в финале (проводившемся до двух побед) оказался быстрее киберспортсмена Бенджамина Дейли.

Россиянин Артем Маркелов, принимавший участие в гонке #NotTheGP, выбыл из борьбы в первом же раунде – как и впервые засветившаяся на кибертрассах Джейми Чедвик, действующий чемпион женского турнира W Series.