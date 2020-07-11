Герои

Джордж Расселл

Смешанные условия – это всегда шанс для аутсайдеров. Главное – уметь им пользоваться. Джордж Расселл сегодня сумел. На мокрой трассе и Николя Латифи смотрелся лучше чем обычно – но героем Williams стал британец.

Всю сессию Джордж находил возможность прибавлять, прибавлять и прибавлять. В итоге – сумасшедшее 12-е место на старте. Впереди Alfa Romeo, Haas и Racing Point в полном составе.

Фото: FIA Pool

Карлос Сайнс

McLaren постепенно утверждается как команда второго ряда стартовой решетки. По крайней мере, пилот из Уокинга будет стартовать с третьего места во второй раз подряд. И теперь для этого даже не потребовалось никого штрафовать.

Под усилившимся в третьем сегменте дождем до самого конца прибавлять удалось лишь двум пилотам – Льюису Хэмилтону и Карлосу Сайнсу. Но если поул шестикратного чемпиона мира нас восхищает, но не удивляет, то третье место испанца – огромное достижение.

Вдобавок Карлос приучил к тому, что в гонке едет лучше, чем в квалификации. Так что, посмотрим, как завтра он будет отбиваться от Валттери Боттаса.

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Эстебан Окон

После неудачи неделей ранее (14-е место) от пропустившего год француза многого не ждали. Тем более, в борьбе с Дэном Риккардо. И даже восьмое место в первой гонке сезона выглядело скорее улыбкой фортуны, чем собственным достижением Окона. А вот сегодня Эстебан приятно удивил.

Понятно, что по сухой трассе ждать от Renault скорости для места в топ-5 не стоит. Но на прошлой неделе Окон сумел отбить восьмое место, хотя на его машины стояли отработавшие немало кругов шины. Кто знает, какое теперь сопротивление окажет француз.

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Неудачники

Серхио Перес

В Racing Point есть пилот, которому почти никогда не удаются квалификации. И это не Чеко Перес. В сложных погодных условиях Шпильберга мы были вправе ждать неудачи от Лэнса Стролла, и в общем-то дождались – второй сегмент канадец провалил. Но его опытный напарник выбыл из борьбы еще раньше.

Перес вообще не из тех пилотов, что выбывают в первом сегменте. А тут у него еще и машина уровня чуть ли не топ-3. Однако сегодня это мексиканца не спасло: 17-е место. Позади остались только Латифи, Джовинацци и освободившийся пораньше Грожан. Не такой компании мы ждали для Чеко после его вчерашней скорости.

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Даниил Квят

Учитывая традиционно слабые старты Квята, квалификация для него крайне важна – откатываться на две позиции с условного десятого места лучше, чем с условного 13-го. А в свете недавних слухов про возвращение Элбона в AlphaTauri Даниилу еще крайне важно хорошо смотреться на фоне напарника. А свою дуэль с Пьером Гасли россиянин опять проиграл.

Причем Пьер запрыгнул в Q3 с впечатляющим пятым временем во втором сегменте – а вот Квят остался 14-м. Когда впереди тебя стартует даже Williams – что это, если не провал? Да, в одной из попыток Даниилу помешал Шарль Лекле. Но даже сам Квят признал, что монегаск испортил ему не самый быстрый круг. А в других случаях Квят не смог собрать круга, цепляя то бордюры, то гравий. Каждый такой результат – удар по его положению в команде. Не стоит об этом забывать.

Фото: FIA Pool

Шарль Леклер

Если после всех потрясений последних полутора лет Маттиа Бинотто еще способен что-то испытывать, то сегодня он наверняка испытал дежа вю. Неделю назад две Ferrari делили между собой последнее место в Q3. Сегодня произошло то же самое, но с большей драматичностью. И другим результатом.

У Леклера была, считай, половина сегмента, чтобы все-таки превзойти время Феттеля и сместить его с десятого места. Шарль осуществил как минимум четыре попытки. Но так ничего и не добился. Да, на финише монегаску помешал усилившийся дождь. Но свое лучшее время он показал еще до того, и этого времени тоже было недостаточно. Феттель против Леклера – 1:1. Ferrari против позора – 0:2.