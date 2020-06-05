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Формула 1 / Новость

Леклер и Феттель проведут тесты Ferrari во Фьорано

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Леклер и Феттель проведут тесты Ferrari во Фьорано
Автор:
5 июн. 2020 г., 12:10

Вслед за Mercedes своих пилотов для реальной работы на трассе вызвала и Скудерия

В четверг чемпионы Формулы 1 из Mercedes AMG объявили о планах организовать частные тесты в Сильверстоуне с Льюисом Хэмилтоном и Валттери Боттасом. Днем позже стало известно, что аналогичная программа есть и у Ferrari.

Наши источники в Скудерии не называют точной даты заездов, но говорят, что они пройдут в ближайшие дни. Использовать актуальную технику для подобных сессий запрещено, так что команда задействует одно из шасси SF71H образца 2018 года. 

Примечательно, что к работе привлекут обоих гонщиков несмотря на недавнее решение расстаться с Себастьяном Феттелем в конце года. Кроме того, для гоночной бригады предстоящие заезды станут возможностью опробовать новый формат, разработанный FIA для предстоящих Гран При в условиях частичного карантина. 

В отличие от съемочных дней пробег машины на этот раз не ограничивается, однако использовать можно лишь «демонстрационные» шины Pirelli. Такие покрышки менее эффективны в сравнении с обычными.

Для Феттеля, который именно во Фьорано впервые сел за руль Ferrari в ноябре 2014 года вскоре после объявления о контракте с командой, это может стать последней возможностью поработать на тестовой трассе Скудерии.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Местонахождение Фьорано
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
Команды Ferrari В Магазин , Scuderia Ferrari
Автор Роберто Кинкеро

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