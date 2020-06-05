Леклер и Феттель проведут тесты Ferrari во Фьорано

В четверг чемпионы Формулы 1 из Mercedes AMG объявили о планах организовать частные тесты в Сильверстоуне с Льюисом Хэмилтоном и Валттери Боттасом. Днем позже стало известно, что аналогичная программа есть и у Ferrari.

Наши источники в Скудерии не называют точной даты заездов, но говорят, что они пройдут в ближайшие дни. Использовать актуальную технику для подобных сессий запрещено, так что команда задействует одно из шасси SF71H образца 2018 года.

Примечательно, что к работе привлекут обоих гонщиков несмотря на недавнее решение расстаться с Себастьяном Феттелем в конце года. Кроме того, для гоночной бригады предстоящие заезды станут возможностью опробовать новый формат, разработанный FIA для предстоящих Гран При в условиях частичного карантина.

В отличие от съемочных дней пробег машины на этот раз не ограничивается, однако использовать можно лишь «демонстрационные» шины Pirelli. Такие покрышки менее эффективны в сравнении с обычными.

Для Феттеля, который именно во Фьорано впервые сел за руль Ferrari в ноябре 2014 года вскоре после объявления о контракте с командой, это может стать последней возможностью поработать на тестовой трассе Скудерии.