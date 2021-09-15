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Формула 1 Новости

Леклер и Феттель отказали в советах Расселлу и Хэмилтону

Перевод:
Иван Матушкин
, редактор

Шарль и Себ заверили, что наслаждались борьбой друг с другом

Леклер и Феттель отказали в советах Расселлу и Хэмилтону

Переход Джордж Расселла из Williams в Mercedes в пару к Льюису Хэмилтона сравнивают с переходом Шарля Леклера в Ferrari в пару к Себастьяну Феттелю три года назад. Для Леклера тот перехож сложился удачно, однако давать советы Расселлу монегаск отказался.

«Не думаю, что должен много говорить Джорджу, он сам знает, что делать, – сказал Леклер. – Это восхитительная возможность для него. Как у меня было с Себом – для молодых пилотов полезно учиться у многократных чемпионов мира. Так что желаю Джорджу насладиться этим и не слишком на себя давить».

Феттель, в свою очередь, тоже не стал советовать Хэмилтону, как обращаться с молодым напарником:

«Льюис достаточно взрослый, ему советы не нужны. Да и каждая ситуация отличается. Когда новые напарники борются друг с другом, то учатся оба. Так было у нас с Шарлем. Я всегда был открыт и тоже учился у него».

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