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Формула 1 / Гран При Сахира / Новость

Леклер и Ферстаппен сошли на первом круге Гран При Сахира (фото)

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Леклер и Ферстаппен сошли на первом круге Гран При Сахира (фото)
Автор:
, Главный редактор

Ошибка монегаска подпортила гонку сразу трем пилотам и позволила Валттери Боттасу сохранить второе место

Вторая гонка Формулы 1 на трассе в Бахрейне, как и первая, не обошлась без инцидентов на первом круге. В третьем повороте, где неделю назад попал в серьезную аварию Ромен Грожан, закрутило Кими Райкконена – но финн смог продолжить движение, и гораздо более серьезным оказался инцидент в следующем, четвертом повороте.

Занимавший на старте первую позицию Валттери Боттас стартовал неважно – он не только уступил лидерство Джорджу Расселлу, но после пары помарок подставился под атаки ехавших следом соперников. При этом находившиеся за спиной финна Макс Ферстаппен и Серхио Перес вели борьбу между собой – плюс в эту борьбу готовился вмешаться Шарль Леклер.

Монегаск попытался атаковать по внутреннему радиусу – и в районе апекса подставил свое переднее крыло под заднее колесо Переса, проходившего поворот по традиционной траектории.

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Мексиканца развенуло – а Ferrari и Red Bull Ферстаппена, которому в этой ситуации было некуда деваться, выехали за пределы трассы и врезались в отбойник. Повреждений в аварии пилоты не получили.

 

Перес продолжил гонку, в конце первого круга заехав в боксы и переобувшись с Soft на Medium. Выезд автомобиля безопасности помог мексиканцу минимизировать потери, и на 21-м (из 87-ми) круге гонки пилот Racing Point вернулся в первую десятку.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сахира
Пилоты Макс Ферстаппен , Шарль Леклер
Автор Кирилл Качнов

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