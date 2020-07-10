Сезон Ф1 стартовал – но опасность коронавируса никуда не делась. Поэтому на Гран При принят целый ряд мер, который призван снизить вероятность распространения инфекции – в частности, с помощью минимизации количества контактов. Не зря многие пилоты решили вместо гостиниц ночевать в трейлерах – а Себастьяну Феттелю по ходу Гран При Австрии сделали выговор за внешне безобидный визит в боксы Red Bull.

На этом фоне не очень понятным для многих оказалось поведение Валттери Боттаса и Шарля Леклера, которые между двумя гонками в Шпильберге вернулись в Монако. Причем пилот Ferrari, судя по появившимся в соцсетях фотографиям, вел весьма активную социальную жизнь. На одном из снимков монегаск запечатлен в арт-галерее со своей девушкой и друзьями – причем ни сам гонщик, ни окружавшие его люди при этом не имели на себе масок.

Хотя выработанные Ф1 перед началом сезона правила не запрещают покидать австрийскую трассу между двумя гонками, поведение пилотов Mercedes и Ferrari вызвало определенную порцию критики. В частности, на эту тему высказался Ромен Грожан.

«Конечно, неплохо съездить домой – но мне такого варианта никто не предложил, – рассказал пилот Haas, общаясь с журналистами. – Нам четко дали понять, что нам стоит оставаться в Австрии – и для меня было сюрпризом, что кому-то разрешили уехать и вернуться».

Впрочем, не стоит думать, что французский гонщик все дни после Гран При Австрии провел в пределах гоночной трассы – по его собственным словам, он совершал прогулки по горам, катался на велосипеде и «ходил посмотреть на коров».

Тем временем Леклер и Боттас сообщили, что не видят проблем в своих переездах между гонками.

«Да, я действительно ездил домой, – рассказал Леклер. – Но перед возвращением я протестировался дважды. И оба теста были негативными».

«Я уточнил у команды, могу ли я побывать дома – и мне сказали, что можно, – объяснил свои действия Боттас. – Не думаю, что есть большая разница между днями, проведенными в «пузыре», и короткой поездкой домой. Было здорово провести дома три дня и как следует подзарядиться».