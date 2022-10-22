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Формула 1 / Гран При США Новость

Леклер и Алонсо получили штрафы за замену мотора

Два гонщика пополнили список тех, кого переставят по стартовой решетке за перерасход компонентов силовой установки

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Леклер и Алонсо получили штрафы за замену мотора
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В субботу утром FIA опубликовала бюллетень о новых заменах моторов. На этот раз документ содержал информацию о том, что на Ferrari Шарля Леклера и Alpine Фернандо Алонсо установили уже шестой со старта сезона блок внутреннего сгорания, а монегаску, кроме того, поставили и шестую турбину. 

По правилам Формулы 1 без штрафа можно использовать три таких узла по ходу чемпионата. Установка четвертого приводит к штрафу в десять позиций, пятого и последующего – к пяти. 

Таким образом, Леклер потеряет после квалификации десять стартовых позиций, а Алонсо – пять. 

Ранее по ходу уик-энда аналогичные наказания уже получили Серхио Перес (Red Bull) и Гуаньюй Чжоу (Alfa Romeo).

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