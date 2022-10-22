Леклер и Алонсо получили штрафы за замену мотора
Два гонщика пополнили список тех, кого переставят по стартовой решетке за перерасход компонентов силовой установки
В субботу утром FIA опубликовала бюллетень о новых заменах моторов. На этот раз документ содержал информацию о том, что на Ferrari Шарля Леклера и Alpine Фернандо Алонсо установили уже шестой со старта сезона блок внутреннего сгорания, а монегаску, кроме того, поставили и шестую турбину.
По правилам Формулы 1 без штрафа можно использовать три таких узла по ходу чемпионата. Установка четвертого приводит к штрафу в десять позиций, пятого и последующего – к пяти.
Таким образом, Леклер потеряет после квалификации десять стартовых позиций, а Алонсо – пять.
Ранее по ходу уик-энда аналогичные наказания уже получили Серхио Перес (Red Bull) и Гуаньюй Чжоу (Alfa Romeo).
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