Леклер готовится к плотной борьбе с AlphaTauri

По итогам квалификации Гран При Бахрейна Шарль Леклер показал 4-й результат, уступив меньше одной десятой Валттери Боттасу на Mercedes. Однако перед воскресной гонкой монегаск готовится скорее не вести борьбу с представителями топ-команд, а защищать свою позицию от возможных атак со стороны стартующего с 5-й позиции Пьера Гасли на AlphaTauri.

«В начале уик-энда управлять машиной было не слишком просто – и я порой немного перебарщивал в попытках заставить ее ехать так, как я хочу, – рассказал пилот в эфире британского телеканала Sky Sports по окончании квалификации. – Но все-таки было ощущение, что на этом болиде можно ехать весьма быстро – и в квалификации ощущения от поведения автомобиля с самого начала были хорошими.

По сравнению с прошлым годом машиной гораздо немного легче управлять – плюс в этом году у нас немного больше мощности, и это чувствуется. С моей точки зрения, можно только порадоваться тому, чего удалось добиться команде в условиях столь серьезных ограничений на доработку болидов.

Немного мешали порывы ветра – в частности, на самом быстром круге ветер помешал мне в 13-м повороте, но у меня получилось пройти поворот без больших потерь. В начале круга ветер был примерно тем же, что и во втором сегменте квалификации – и я мог, зная ситуацию, отыгрывать время. Во втором и третьем секторе ситуация была менее предсказуемой – но я смог проехать эти сектора без серьезных потерь. Так что, в целом я доволен результатом.

Что касается соперников, то меня впечатлила AlphaTauri. Вчера они демонстрировали прекрасный темп на длинных сериях – а завтра обе машины будут стартовать на шинах средней жесткости. Так что, похоже, прежде всего нам придется защищать наши позиции».

Карлос Сайнс показал 8-й результат, отстав от напарника больше чем на полсекунды. Однако в целом испанец доволен развитием событий по ходу уик-энда. В частности, в первом сегменте квалификации пилоту в какой-то момент пришлось остановиться на трассе из-за внезапно возникших вибраций – однако в итоге гонщик Скудерии смог продолжить движение и попасть в финал квалификации.

«Я доволен результатом – прежде всего, потому, что в конце первого сегмента моя машина в какой-то момент просто выключилась. И я уже думал, что квалификация меня закончена, – описал свои ощущения пилот. – Так что, попасть после всего этого в третий сегмент – достойный результат.

Я в течение всего уик-энда близок к пределу возможностей машины и пытаюсь выйти на абсолютный максимум. Увы, в третьем сегменте все сложилось не совсем так, как я хотел – я вполне мог проехать круг побыстрее и оказаться в протоколе повыше. Но этот не слишком удачный круг в последнем сегменте не испортит мое общее хорошее впечатление от уик-энда».