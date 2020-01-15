Леклер: Феттель сильнее меня в гонках

В сезоне-2019 Шарль Леклер победил своего партнера по Ferrari Себастьяна Феттеля в квалификационной дуэли со счетом 12-9. Кроме того, монегаск шесть раз выигрывал квалификацию, в то время как немцу подобное удалось лишь дважды. Однако сам Леклер считает, что при таких успехах по субботам, ему еще необходимо прибавлять в гонках, к чему он будет стремиться в новом сезоне.

«Думаю, в гонках мне еще есть над чем поработать, – рассказал Леклер на Autosport International Show. – У Себа большой опыт в гоночной борьбе, сейчас он в этом сильнее меня. Так что этой зимой я по большей части работаю над этим компонентом».

Леклер также рассказал, как именно собирается прибавить: «Работа с командой, с настройками, может, некоторые жертвы в квалификации, – все эти мелочи могут пойти на пользу в гонке.

Но по ходу 2019-го я добился серьезного прогресса в гонках, и стараюсь работать над этим, чтобы стать еще лучше».

Отметим, что в прошлом году Леклер обошел Феттеля и по очкам в чемпионате (264 против 240), и по победам в гонках (2-1). Прошлый сезон монегаск начинал в качестве второго номера Ferrari, но по ходу чемпионата добился равноправия, которое босс Скудерии Маттиа Бинотто пообещал обоим пилотам и в новом сезоне.

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