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Формула 1 Новость

Леклер: Феттель и Сайнс дольше всего говорят на брифингах

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, главный редактор

Пилот Ferrari поделился подробностями о взаимоотношениях с товарищами по команде – в том числе о столкновении с Феттелем на «Интерлагосе» два года назад

Леклер: Феттель и Сайнс дольше всего говорят на брифингах

На днях Шарль Леклер стал очередным гостем Beyond The Grid – официального подкаста Формулы 1. По ходу общения ведущие задали пилоту Ferrari не один вопрос о Себастьяне Феттеле, напарником которого монегаск был по ходу двух предыдущих сезонов. Среди прочего Леклера попросили прокомментировать распространенное мнение о том, что четырехкратный чемпион мира очень тщательно и подробно описывает нюансы поведения болида после каждого заезда.

«Думаю, когда дело доходит до комментариев относительно поведения машины, невозможно говорить дольше, чем это делает Себастьян, – ответил Леклер. – А если кто и может с ним посоперничать, то это Карлос! Так что, мне в последнее время везет на напарников, которые очень, очень много говорят на брифингах».

Также монегаск вспомнил о наиболее сложном эпизоде за два упомянутых сезона – когда в Гран При Бразилии 2019 года два пилота Ferrari столкнулись друг с другом и выбыли из гонки.

Вот отчет о той гонке:

«Это был сложный момент – но только непосредственно после гонки. Когда в тебе еще кипят эмоции, совладать с ними непросто. А после этого не так просто было справиться с нагнетанием страстей в прессе. Когда журналисты пытались представить читателям некие трения, которых на самом деле не было.

Каждый раз, когда мы выходили к прессе, нам задавали какие-то вопросы по поводу наших якобы непростых отношений. Но на деле никакого напряжения не было – и мне кажется, мы неплохо справились с ситуацией. К примеру, в Австрии [на прошлогоднем Гран При Штирии, где Леклер врезался в Феттеля на первом круге гонки] все было очевидно. Я сделал ошибку – я ее признал. Что касается Бразилии, у меня было свое мнение, у Себастьяна – свое. И в итоге мы так и не пришли к единому мнению на тему того, кто в какой мере виноват. Пришлось смириться с этим – но думаю, мы вели себя достойно».

Вот что произошло год назад:

Попутно Леклер сделал комплимент своему нынешнему напарнику Карлосу Сайнсу – но не решился выбрать из двух товарищей по команде лучшего.

«Главная сила Карлоса – в том, как он строит работу. Он очень, очень умен. И он знает, как выстроить уик-энд, начиная с тренировок и заканчивая гонкой. Он очень логично и тщательно работает над машиной, над ее ключевыми нюансами. И он не особо обращает внимания на время круга, пока это не становится важно – то есть до квалификации. Но при этом он чрезвычайно стабилен.

Если спросить у меня, кто из них лучше, это будет сложный вопрос. Себ в свои лучшие дни просто невероятен – и его невероятно трудно победить, а порой просто невозможно. С другой стороны, Карлос очень, очень стабилен. Так что, впечатления от них отличаются – но при этом оба очень, очень сильны».

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