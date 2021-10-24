Леклер: Ferrari не ошиблась ни с одним обновлением

Пилот Ferrari Шарль Леклер стал пятым в квалификации Гран При США. Он почти семь десятых секунды уступил обладателю поул-позиции Максу Ферстаппену, а от четвертого места Валттери Боттаса отстал всего на 0,131 с.

Монегаск отметил, что последние обновления сделали машину существенно лучше.

«Мы стали более боеспособны в целом, – сказал Леклер. – Это приятно видеть, придает уверенность в будущем. Каждый раз, когда мы обновляли машину, мы двигались в верном направлении. Ошибочных обновлений у нас не было. Не было тех, что сработали бы не так, как мы ожидали. Не было неприятных сюрпризов».

Леклер также отметил свое удивление преимуществом обеих Ferrari над McLaren в квалификации:

«Это стало сюрпризом. Мы ожидали, что McLaren будет сильнее нас на этом этапе. Но пока все не так. Нам еще надо провести успешную гонку, но я удивлен тем, что мы опередили их в квалификации».