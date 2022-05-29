Леклер: Ferrari допустила в Монако слишком много ошибок

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Шарль Леклер стартовал на Гран При Монако с поула, однако слишком долго оставался на дождевой резине, а чуть позже, при переходе на слики, потерял время на пит-лейне позади своего напарника Карлоса Сайнса.

Монегаск впервые в карьере добрался до финиша в княжестве, однако его четвертое место едва ли обрадовало хоть кого-то из болельщиков.

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Оценивая прошедший уик-энд, пилот сказал в интервью Sky Sports: «Иногда ошибки случаются, но сегодня их было слишком много.

Понятно, что в таких условиях мы надеемся на то, что скажет команда – ведь сами не видим того, что делают с шинами соперники.

Мне задали вопрос, хочу ли я перейти с дождевых шин напрямую на слики (как в итоге сделал Карлос Сайнс – прим.ред.), и я ответил: "Да, но не сейчас, а позже по ходу гонки". И я не понимаю, почему решено было отказаться от этого плана и перевести меня на промежуточную резину.

Мы попробовали получить преимущество за счет более раннего пит-стопа, но я застрял [на пит-лейне] за Карлосом. Так что ошибок оказалось слишком много, мы не можем позволять себе такого».

Шарль добавил, что в нынешнем сезоне Ф1 ошибки стоят гораздо дороже, чем прежде, так как его команда ведет спор с Red Bull за самые высокие позиции.

«После таких гонок всегда сложно, но за прошедшие годы я уже привык к подобному, – объяснил Леклер, который за всю карьеру ни разу не финишировал в Монако, причем не только в Ф1, но даже в Формуле 2. – Я уже свыкся с тем, что возвращаюсь домой разочарованный. Но сейчас нам просто нельзя выступать так.

Команда невероятно сильна, у нас отличный темп, и нам надо использовать все возможности. Нельзя так разбрасываться очками, ведь я опустился не с первого места на второе, а сразу с первого на четвертое. После первой ошибки мы допустили еще одну.

Я люблю свою команду, и я уверен, что мы станем еще сильнее. Но такие истории очень болезненны».

В общем зачете Ф1 отставание Леклера от Макса Ферстаппена выросло до девяти очков. Ferrari после Гран При Монако уже в 36 баллах позади Red Bull.