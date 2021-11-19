Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Хэмилтон объяснил видео с DAS 2.0: это был люфт Следующая / Ferrari потеряет спонсорские миллионы Philip Morris
Формула 1 Новости

Леклер: Если Ферстаппена простят, я изменю подход к гонкам

Автор:

Гонщик Ferrari ждет от судей Ф1 наказания для Макса Ферстаппена по итогам эпизода на 48-м круге в Бразилии

Леклер: Если Ферстаппена простят, я изменю подход к гонкам

В четверг накануне Гран При Катара стартовали слушания о возможности нового рассмотрения эпизода с участием Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на 48-м круге гонки в Сан-Паулу. По горячим следам судьи сочли эпизод гоночным, но спустя два дня Mercedes потребовала пересмотра. 

Читайте также:

 У пилота Ferrari Шарля Леклера бразильская история сразу вызвала в памяти события 2019 года, когда на Гран При Австрии Макс очень похожим образов вытеснил его с трассы в споре за победу. Тогда судьи сочли, что наказывать голландца не за что.

«Безусловно, каждое решение судей требует реакции, – сказал Леклер журналистам в Катаре. – Как только я узнал, что тогда, в Австрии, Макса не стали штрафовать, я изменил собственный подход к поведению на трассе уже [со следующего этапа] в Сильверстоуне.

Думаю, все это не слишком нравится гонщикам. Каждый из нас всегда старается бороться вплоть до того самого предела, который известен любому.

И именно так я стану поступать, если окажется, что подобное допустимо. Австрия изменила ситуацию, после нее мы стали бороться жестче. Думаю, это было полезно для Ф1 и качества шоу. Теперь ситуация возникла вновь. И мне очень важно, что скажут судьи».

Гран При Австрии 2019 года: Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB15, и Шарль Леклер, Ferrari SF90

Гран При Австрии 2019 года: Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB15, и Шарль Леклер, Ferrari SF90

Фото: Лоренцо Белланка / Motorsport Images

Говоря о том, что он ждет от судей, монегаск добавил: «Честно говоря, мне все равно. Я лишь хочу четко понимать, что разрешено гонщикам. Это единственное, что для меня важно. Если подобное [маневр Ферстаппена в Сан-Паулу] допустимо, обгоны по внешней траектории станут очень сложными. 

Но могу лишь повториться: что бы они ни решили, я просто адаптируюсь. Меня устроит любой вариант».

Другой пилот Скудерии Карлос Сайнс отметил: «Каждый гонщик стремится использовать доступные возможности себе во благо. Если я буду знать, что такой маневр ничего не нарушает, то в следующей гонке, оказавшись в схожей позиции, я буду действовать так же.

У гонщика, который внутри, всегда есть преимущество, он может расширять траекторию. Но в какой мере это допустимо, нужно обсудить.

В последнее время такого становится все больше. Но можно вспомнить Австрию [2021 года, где Серхио Перес получил два штрафа за вытеснение Леклера с трассы] – в нынешней ситуации тоже есть основания для пересмотра.

Два эти случая очень похожи. Так что это обязательно нужно обсудить на брифинге пилотов, чтобы внести ясность».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Хэмилтон объяснил видео с DAS 2.0: это был люфт
Предыдущая новость

Хэмилтон объяснил видео с DAS 2.0: это был люфт
Следующая новость

Ferrari потеряет спонсорские миллионы Philip Morris

Ferrari потеряет спонсорские миллионы Philip Morris
Загрузить комментарии
Адам Купер Больше от
Адам Купер
«Ни на что не похоже». Гонщики Ф1 рассказали об ожиданиях от ГП Катара Гран При Катара
Формула 1

«Ни на что не похоже». Гонщики Ф1 рассказали об ожиданиях от ГП Катара

Авария с напарником вынудила Райкконена стартовать с пит-лейна Гран При Бразилии
Формула 1

Авария с напарником вынудила Райкконена стартовать с пит-лейна

Помните гонщика Йеллоли? Aston Martin позвала его на тесты Ф1
Формула 1

Помните гонщика Йеллоли? Aston Martin позвала его на тесты Ф1

Шарль Леклер Больше от
Шарль Леклер
Сайнс: Ferrari не хочет уступaть AlphaTauri Гран При Бразилии
Формула 1

Сайнс: Ferrari не хочет уступaть AlphaTauri

Ferrari объяснилa две перестaновки пилотов местaми Гран При Мексики
Формула 1

Ferrari объяснилa две перестaновки пилотов местaми

Пыльный Red Bull и ветеранские льготы. Герои и неудачники Мексики Гран При Мексики
Формула 1

Пыльный Red Bull и ветеранские льготы. Герои и неудачники Мексики

Ferrari Больше от
Ferrari
Ferrari потеряет спонсорские миллионы Philip Morris
Формула 1

Ferrari потеряет спонсорские миллионы Philip Morris

Ferrari пообещала запустить симулятор до конца сезона
Формула 1

Ferrari пообещала запустить симулятор до конца сезона

Бинотто о борьбе с McLaren: Возможно, все решит надежность Гран При Бразилии
Формула 1

Бинотто о борьбе с McLaren: Возможно, все решит надежность

Самое важное:

Мазепину заменят болид. Он пропустит вторую тренировку
Формула 1 Формула 1

Мазепину заменят болид. Он пропустит вторую тренировку

Решение судей не смогло застать Вольфа и Хорнера врасплох
Формула 1 Формула 1

Решение судей не смогло застать Вольфа и Хорнера врасплох

FIA отказала Mercedes в праве пересмотра эпизода в Бразилии
Формула 1 Формула 1

FIA отказала Mercedes в праве пересмотра эпизода в Бразилии

Хэмилтон подготовил для Катара шлем с радугой
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон подготовил для Катара шлем с радугой

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.