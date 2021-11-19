Леклер: Если Ферстаппена простят, я изменю подход к гонкам

В четверг накануне Гран При Катара стартовали слушания о возможности нового рассмотрения эпизода с участием Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на 48-м круге гонки в Сан-Паулу. По горячим следам судьи сочли эпизод гоночным, но спустя два дня Mercedes потребовала пересмотра.

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У пилота Ferrari Шарля Леклера бразильская история сразу вызвала в памяти события 2019 года, когда на Гран При Австрии Макс очень похожим образов вытеснил его с трассы в споре за победу. Тогда судьи сочли, что наказывать голландца не за что.

«Безусловно, каждое решение судей требует реакции, – сказал Леклер журналистам в Катаре. – Как только я узнал, что тогда, в Австрии, Макса не стали штрафовать, я изменил собственный подход к поведению на трассе уже [со следующего этапа] в Сильверстоуне.

Думаю, все это не слишком нравится гонщикам. Каждый из нас всегда старается бороться вплоть до того самого предела, который известен любому.

И именно так я стану поступать, если окажется, что подобное допустимо. Австрия изменила ситуацию, после нее мы стали бороться жестче. Думаю, это было полезно для Ф1 и качества шоу. Теперь ситуация возникла вновь. И мне очень важно, что скажут судьи».

Гран При Австрии 2019 года: Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB15, и Шарль Леклер, Ferrari SF90 Фото: Лоренцо Белланка / Motorsport Images

Говоря о том, что он ждет от судей, монегаск добавил: «Честно говоря, мне все равно. Я лишь хочу четко понимать, что разрешено гонщикам. Это единственное, что для меня важно. Если подобное [маневр Ферстаппена в Сан-Паулу] допустимо, обгоны по внешней траектории станут очень сложными.

Но могу лишь повториться: что бы они ни решили, я просто адаптируюсь. Меня устроит любой вариант».

Другой пилот Скудерии Карлос Сайнс отметил: «Каждый гонщик стремится использовать доступные возможности себе во благо. Если я буду знать, что такой маневр ничего не нарушает, то в следующей гонке, оказавшись в схожей позиции, я буду действовать так же.

У гонщика, который внутри, всегда есть преимущество, он может расширять траекторию. Но в какой мере это допустимо, нужно обсудить.

В последнее время такого становится все больше. Но можно вспомнить Австрию [2021 года, где Серхио Перес получил два штрафа за вытеснение Леклера с трассы] – в нынешней ситуации тоже есть основания для пересмотра.

Два эти случая очень похожи. Так что это обязательно нужно обсудить на брифинге пилотов, чтобы внести ясность».