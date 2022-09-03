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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новости

Леклер: Еще немного, и я бы взял поул

Пилот Ferrari удивился росту скорости его машины по ходу квалификации Гран При в Зандфорте

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Леклер: Еще немного, и я бы взял поул
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Шарль Леклер стартует вторым, но с первого ряда голландского Гран При. В финальной попытке он уступил Максу Ферстаппену всего 2 сотые секунды.

При этом перед уик-эндом все считали, что у Ferrari будет преимущество.

«С каждым новым кругом автомобиль прогрессировал, – сказал Леклер после окончания квалификации. – В начале квалификации казалось, что Red Bull существенно быстрее. Но затем мы стали сокращать разрыв все более и более…

В итоге мы смогли показать хорошую скорость. Я очень надеюсь, что в отличие от предыдущих этапов в гонке мы станем выглядеть лучше, чем в квалификации».

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