Леклер доверился команде в выборе стратегии в Монце

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Шарль Леклер стартовал первым в Гран При Италии, но финишировал вторым из-за неожиданного второго пит-стопа и остановки гонки выездом машины безопасности.

Сразу после финиша он признался, что даже второе место далось ему не легко, пожалел о том, что не дали рестарт и не стал винить команду.

«Конечно, конец гонки меня расстроил, – признался Леклер. – Я бы предпочел, чтобы под конец мы все еще сражались. Но, к сожалению, до момента выезда автомобиля безопасности я был только вторым.

Обидно, но в целом я заслужил этого второго места. Я бы хотел победить, особенно перед болельщиками Ferrari, но не сложилось.

Что касается стратегии, то я не знаю, что там делали в Red Bull, но мне сказали, что есть шанс их опередить. В общем, я не могу быть доволен вторым местом, но это то, что мы заработали. Мы были быстры сегодня, но, увы, недостаточно».

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