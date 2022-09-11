Леклер доверился команде в выборе стратегии в Монце
По мнению пилота Ferrari, второе место является заслуженным, но не оптимальным
Шарль Леклер стартовал первым в Гран При Италии, но финишировал вторым из-за неожиданного второго пит-стопа и остановки гонки выездом машины безопасности.
Сразу после финиша он признался, что даже второе место далось ему не легко, пожалел о том, что не дали рестарт и не стал винить команду.
«Конечно, конец гонки меня расстроил, – признался Леклер. – Я бы предпочел, чтобы под конец мы все еще сражались. Но, к сожалению, до момента выезда автомобиля безопасности я был только вторым.
Обидно, но в целом я заслужил этого второго места. Я бы хотел победить, особенно перед болельщиками Ferrari, но не сложилось.
Что касается стратегии, то я не знаю, что там делали в Red Bull, но мне сказали, что есть шанс их опередить. В общем, я не могу быть доволен вторым местом, но это то, что мы заработали. Мы были быстры сегодня, но, увы, недостаточно».
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