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Формула 1 / Гран При Сахира / Новость

Леклер: Бьюсь об заклад, Расселл выиграет

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Леклер: Бьюсь об заклад, Расселл выиграет
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор: Адам Купер

Пилот Ferrari предсказал победу новобранца Mercedes на Гран При Сахира

Удача широко улыбнулась Джорджу Расселлу, когда именно его позвали в чемпионскую команду Формулы 1 на замену подхватившему коронавирус Льюису Хэмилтону. Гонщик, до того почти два сезона сражавшийся с безнадежной машиной Williams, сразу напомнил о себе лучшим результатом в пятничной тренировке. 

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Еще в четверг, пока машины еще не выехали на трассу, давний соперник Расселла по молодежным сериям Шарль Леклер признался, что ждет от британца очень высокого результата. 

«Как по мне, минимум подиум, но у меня есть определенная надежда, что он победит, – признался гонщик Скудерии журналистам. – Я настроен оптимистично, ведь очень хорошо его знаю. Джордж по-настоящему хорош. Могу биться об заклад, что он выиграет». 

Он добавил: «Это удивительная возможность. Мы давно знакомы и были партнерами по команде с Джорджем и Алексом [Элбоном] еще в 2011 году в картинге. И наконец-то он получил шанс выступить за топ-команду. 

Не знаю, как долго он там останется, один уик-энд или два, но он точно покажет на этом этапе, насколько сильным гонщиком является. Конечно, он демонстрировал это и прежде, но сейчас сможет сражаться за куда более высокие позиции, получив самую сильную машину. Это отличный шанс для него – надеюсь, он воспользуется им». 

В том же ключе про Расселла высказался и Ландо Норрис: «Думаю, он может завоевать и поул, и победу. Хотя если где-то преимущество Mercedes будет чуть меньше обычного, то это как раз здесь. 

Ему предстоит сменить команду на одном из самых сложных этапов сезона. Так что ему будет непросто. 

Но я знаю, сколь он хорош. И всем остальным это тоже известно. А в Mercedes, нет сомнений, справятся. Так что я ожидаю от него сильного выступления. Наверное, во мне отчасти заговорит зависть, если он добьется высокого результата, а тем более победит. Но пока я просто за него рад. Надеюсь, у меня получится вновь побороться с ним».

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Фото: FIA F3 / Suer

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сахира
Пилоты Джордж Расселл , Шарль Леклер
Автор Джонатан Нобл

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