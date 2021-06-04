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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

Леклер: Был так уверен в своей Ferrari, что вылетел с трассы

Автор:
, Главный редактор

Пилоты Ferrari неплохо проявили себя на тренировках в Баку – но разговаривать предпочитали о силе соперников

Леклер: Был так уверен в своей Ferrari, что вылетел с трассы

Две недели назад Ferrari выглядела одним из претендентов на победу в Гран При Монако – однако вскоре после финиша гонки представители Скудерии начали говорить, что на азербайджанском этапе ждать повторения впечатляющих результатов не стоит.

Так или иначе, по итогам пятничных тренировок в Баку итальянская команда оказалась второй по скорости: в частности, Карлос Сайнс, занявший 3-е место в дневной сессии, всего на 0,128 с отстал от показавшего лучшее время Серхио Переса.

«Мы определенно быстрее, чем рассчитывали – но стоит отметить, что на своих быстрых кругах я пару раз пользовался хорошим слип-стримом, – рассказал Сайнс после тренировки в интервью медиа-группе Ф1. – Что касается гоночного темпа, то мы пока толком не смогли его оценить – и может быть, еще рано всерьез судить о раскладе сил. Так или иначе, мы явно не так быстры, как были в Монако. Думаю, Red Bull опережает нас и по квалификационному, и по гоночному темпу – и нам остается лишь засучить рукава и попытаться сделать машины еще чуть быстрее.

На длинных сериях кругов мы столкнулись с гранулированием – и в то же самое время машины Red Bull были весьма сильны. На этом основании можно предполагать, что завтра они еще прибавят. Нам же надо все проанализировать и разобраться, как заставить температуру задних шин держаться в нужном диапазоне».

Напарник испанца тоже был весьма осторожен при оценке расклада сил – однако признал, что в целом пятница сложилась для него позитивно.

«Наш темп выглядит многообещающе, – заявил Шарль Леклер. – Я чувствовал уверенность в машине – особенно на торможениях. Может быть, даже чуть больше уверенности, чем требовалось – в итоге оказался слишком агрессивен в 15-м повороте [В итоге Леклер сломал носовой обтекатель после контакта с отбойником]. Но, в конце концов, для этого и нужны тренировки. Я пробовал пройти по грани, ехал с хорошим временем, а к чему это приведет – увидим.

McLaren по каким-то причинам сегодня не показала своей скорости – может быть, у них не получилось точно следовать своему графику. Но, по моим ощущениям, они по-прежнему немного быстрее, чем мы. Думаю, в итоге для нас все сведется именно к борьбе с McLaren – и в свете этого нам надо сделать все идеально, ведь эта команда в нынешнем сезоне ошибается крайне редко».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Карлос Сайнс , Шарль Леклер
Команды Ferrari
Автор Кирилл Качнов

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