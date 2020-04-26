Леклер: Бьянки был достоин места в Ferrari больше, чем я

На прошлой неделе Даниэль Риккардо заявил, что видит в Шарле Леклере много общего с погибшим несколько лет назад Жюлем Бьянки. По мнению австралийца, если бы не трагический инцидент на Гран При Японии 2014 года, Бьянки, как и Леклер несколько лет спустя, перешел бы в Ferrari и стал бы одной из звезд Формулы 1.

Сам Леклер, долгое время друживший с Бьянки, согласился со словами Риккардо.

«Жюль показал в Ф1, на что способен. И он показал бы еще больше, – сказал Леклер. – Но такие результаты, как в Монако, где он набрал очки в составе Marussia, многое говорят о его таланте.

Он точно заслужил место в Ф1, место в Ferrari. И пожалуй, в большей степени, чем я. Я уверен, что он добился бы большего, чем я. Он был невероятно талантлив».

Леклер также отметил, как похожи были их с Бьянки карьерные пути: «Наши отцы всегда шутили о том, что у нас одинаковые карьеры. И, как ни странно, если у Жюля выдавалась плохая гонка в какой-то уик-энд, у меня тоже все шло плохо. По этому поводу всегда шутили.».