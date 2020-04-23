Леклер: Буду рад любому напарнику в Ferrari

В конце 2020 году у Себастьяна Феттеля истекает контракт с Ferrari. По слухам, немец уже отказался от однолетнего контракта с командой на следующий сезон. Его напарник Шарль Леклер прошедшей зимой подписал сразу пятилетнее соглашение с командой. По словам монегаска, он готов к смене напарника, но предпочел бы и дальше сотрудничать с Феттелем.

«Я с уважением отнесусь к любому решению Ferrari относительно моего напарника. Адаптироваться к любому партнеру – моя работа. И у любого напарника можно чему-то научиться. Я готов принять любого, но если Себ останется, я буду очень рад».

Леклер в очередной раз заверил, что скандальные ситуации прошлого года не испортили его отношений с Феттелем.

«Я очень доволен отношениями с Себом, они были хорошими, даже когда на трассе случались инциденты, – сказал Леклер во время онлайн-конференции. – У нас всегда были хорошие отношения, даже когда со стороны они смотрелись иначе».