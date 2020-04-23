Леклер: Буду рад любому напарнику в Ferrari
Пилот из Монако предпочел бы и дальше работать с Феттелем, но не против замены Себа на другого гонщика
В конце 2020 году у Себастьяна Феттеля истекает контракт с Ferrari. По слухам, немец уже отказался от однолетнего контракта с командой на следующий сезон. Его напарник Шарль Леклер прошедшей зимой подписал сразу пятилетнее соглашение с командой. По словам монегаска, он готов к смене напарника, но предпочел бы и дальше сотрудничать с Феттелем.
«Я с уважением отнесусь к любому решению Ferrari относительно моего напарника. Адаптироваться к любому партнеру – моя работа. И у любого напарника можно чему-то научиться. Я готов принять любого, но если Себ останется, я буду очень рад».
Леклер в очередной раз заверил, что скандальные ситуации прошлого года не испортили его отношений с Феттелем.
«Я очень доволен отношениями с Себом, они были хорошими, даже когда на трассе случались инциденты, – сказал Леклер во время онлайн-конференции. – У нас всегда были хорошие отношения, даже когда со стороны они смотрелись иначе».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Леклер: Буду рад любому напарнику в Ferrari
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