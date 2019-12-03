Леклер: Буду рад, если Хэмилтон перейдет в Ferrari

Накануне Гран При Абу-Даби появились слухи о встречах шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона с президентом Ferrari Джоном Элканном. Сам британец не стал отрицать этот факт, заявив, что не видит ничего плохого в попытке продумать свое будущее.

Уже выступающий за Ferrari Шарль Леклер, чьи отношения с нынешним напарником Себастьяном Феттелем трудно назвать идеальными, заявил, что был бы рад получить Льюиса в напарники.

«Если Хэмилтон перейдет к нам, я буду рад, – цитирует Леклера La Gazzetta dello Sport. – Мы выступаем в Формуле 1 и хотим сражаться с лучшими. Я получил шикарную возможность иметь в напарниках четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, от которого я очень многому научился. На таких примерах всегда учишься».

Отметим, что контракт Хэмилтона с Mercedes истекает в конце сезона-2020. Тогда же в Ferrari освободится место из-за окончания контракта Себастьяна Феттеля. Нынешний босс Хэмилтона Тото Вольф оценил вероятность ухода гонщика из команды Mercedes в 25 %.