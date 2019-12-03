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Формула 1 / Новость

Леклер: Буду рад, если Хэмилтон перейдет в Ferrari

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Леклер: Буду рад, если Хэмилтон перейдет в Ferrari
Автор:
, редактор
3 дек. 2019 г., 15:17

Молодой пилот Скудерии готов обменять четырехкратного чемпиона мира в напарниках на шестикратного.

Накануне Гран При Абу-Даби появились слухи о встречах шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона с президентом Ferrari Джоном Элканном. Сам британец не стал отрицать этот факт, заявив, что не видит ничего плохого в попытке продумать свое будущее. 

Уже выступающий за Ferrari Шарль Леклер, чьи отношения с нынешним напарником Себастьяном Феттелем трудно назвать идеальными, заявил, что был бы рад получить Льюиса в напарники.

«Если Хэмилтон перейдет к нам, я буду рад, – цитирует Леклера La Gazzetta dello Sport. – Мы выступаем в Формуле 1 и хотим сражаться с лучшими. Я получил шикарную возможность иметь в напарниках четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, от которого я очень многому научился. На таких примерах всегда учишься».

Отметим, что контракт Хэмилтона с Mercedes истекает в конце сезона-2020. Тогда же в Ferrari освободится место из-за окончания контракта Себастьяна Феттеля. Нынешний босс Хэмилтона Тото Вольф оценил вероятность ухода гонщика из команды Mercedes в 25 %. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Шарль Леклер
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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