Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
27 окт.
Этап в процессе . . .
Прямой эфир
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
11 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
25 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
32 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
39 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Леклер: Бороться с Квятом было очень тяжело

Поделились
Комментарии
Леклер: Бороться с Квятом было очень тяжело
Автор:
, редактор

Пилот Ferrari поделился впечатлениями от потери четвертого места в Имоле

Шарль Леклер финишировал пятым на Гран При Эмилии-Романьи, упустив четвертое место за несколько кругов до финиша. 

Во время выезда машины безопасности Ferrari не позвала пилота в боксы, оставив ему шины Hard. На рестарте он испытывал проблемы с их прогревом и потому не смог отбить атаку Даниила Квята. Однако, прогрев резину, Леклер сдержал позади Серхио Переса.

«Бороться [с Квятом] было очень тяжело, но я считаю, мы сделали верный выбор, – сказал Леклер. – На первом круге было трудно, никак не мог обратно прогреть шины, но затем все пришло в норму и работало на удивление хорошо. Но Даниил на новых шинах Soft сразу оказался очень быстр, провел хороший маневр по внешней траектории и прошел меня.

У меня гонка получилась довольно скучной. Я был недостаточно быстр, чтобы кого-то обгонять, а меня самого обогнали один раз, так что мне трудно судить о том, насколько обгонная эта трасса. Но после второго поворота был хороший участок для атак».

После этапа в Имоле Леклер идет пятым в чемпионате, отставая от Даниэля Риккардо на 10 очков. В четырех оставшихся гонках монегаск рассчитывает этот разрыв отыграть: «Это определенно моя цель. Догнать первую тройку нереально. Кажется, даже математических шансов уже нет. Но и четвертое место будет хорошим результатом, так что я все сделаю, чтобы его занять».

Читайте также:

Элбон не понял, как улетел на обочину

Предыдущая новость

Элбон не понял, как улетел на обочину

Следующая новость

Заминка в боксах лишила Феттеля восьмого места

Заминка в боксах лишила Феттеля восьмого места
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Даниил Квят , Шарль Леклер
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое Сегодня

Все в восторге от прорыва Квята в Имоле. А что думает Марко?
Формула 1 Формула 1 / Новость

Все в восторге от прорыва Квята в Имоле. А что думает Марко?

«Мы все поняли еще до старта». Гасли объяснил свой сход в Имоле
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Мы все поняли еще до старта». Гасли объяснил свой сход в Имоле

Леклер: Бороться с Квятом было очень тяжело
Формула 1 Формула 1 / Новость

Леклер: Бороться с Квятом было очень тяжело

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 Формула 1 / Результаты

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Эмилии-Романьи

Квят финишировал четвертым в Имоле, выиграл Хэмилтон
Формула 1 Формула 1 / Отчет о гонке

Квят финишировал четвертым в Имоле, выиграл Хэмилтон

Квят обогнал сразу трех пилотов на рестарте. Как у него так получилось?
Формула 1 Формула 1 / Новость

Квят обогнал сразу трех пилотов на рестарте. Как у него так получилось?

Хэмилтон: Не могу обещать, что останусь после 2020 года
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон: Не могу обещать, что останусь после 2020 года

В Red Bull объяснили прокол, стоивший Ферстаппену подиума
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Red Bull объяснили прокол, стоивший Ферстаппену подиума

Самое важное:

Заминка в боксах лишила Феттеля восьмого места
Формула 1 Формула 1 / Новость

Заминка в боксах лишила Феттеля восьмого места

Леклер: Бороться с Квятом было очень тяжело
Формула 1 Формула 1 / Новость

Леклер: Бороться с Квятом было очень тяжело

Элбон не понял, как улетел на обочину
Формула 1 Формула 1 / Новость

Элбон не понял, как улетел на обочину

Леклер: Возможно, мы поспешили с пит-стопом
Формула 1 Формула 1 / Новость

Леклер: Возможно, мы поспешили с пит-стопом

Самое читаемое

1
Формула 1

Все в восторге от прорыва Квята в Имоле. А что думает Марко?

2
Формула 1

«Мы все поняли еще до старта». Гасли объяснил свой сход в Имоле

3
Формула 1

Леклер: Бороться с Квятом было очень тяжело

50мин
4
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Эмилии-Романьи

5
Формула 1

Квят финишировал четвертым в Имоле, выиграл Хэмилтон

Самое важное:

Заминка в боксах лишила Феттеля восьмого места
Формула 1

Заминка в боксах лишила Феттеля восьмого места

Леклер: Бороться с Квятом было очень тяжело
Формула 1

Леклер: Бороться с Квятом было очень тяжело

Элбон не понял, как улетел на обочину
Формула 1

Элбон не понял, как улетел на обочину

Леклер: Возможно, мы поспешили с пит-стопом
Формула 1

Леклер: Возможно, мы поспешили с пит-стопом

Расселл объяснил «глупую» аварию в Имоле необходимостью сохранять шины прогретыми
Формула 1

Расселл объяснил «глупую» аварию в Имоле необходимостью сохранять шины прогретыми

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.