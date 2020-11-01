Леклер: Бороться с Квятом было очень тяжело

Шарль Леклер финишировал пятым на Гран При Эмилии-Романьи, упустив четвертое место за несколько кругов до финиша.

Во время выезда машины безопасности Ferrari не позвала пилота в боксы, оставив ему шины Hard. На рестарте он испытывал проблемы с их прогревом и потому не смог отбить атаку Даниила Квята. Однако, прогрев резину, Леклер сдержал позади Серхио Переса.

«Бороться [с Квятом] было очень тяжело, но я считаю, мы сделали верный выбор, – сказал Леклер. – На первом круге было трудно, никак не мог обратно прогреть шины, но затем все пришло в норму и работало на удивление хорошо. Но Даниил на новых шинах Soft сразу оказался очень быстр, провел хороший маневр по внешней траектории и прошел меня.

У меня гонка получилась довольно скучной. Я был недостаточно быстр, чтобы кого-то обгонять, а меня самого обогнали один раз, так что мне трудно судить о том, насколько обгонная эта трасса. Но после второго поворота был хороший участок для атак».

После этапа в Имоле Леклер идет пятым в чемпионате, отставая от Даниэля Риккардо на 10 очков. В четырех оставшихся гонках монегаск рассчитывает этот разрыв отыграть: «Это определенно моя цель. Догнать первую тройку нереально. Кажется, даже математических шансов уже нет. Но и четвертое место будет хорошим результатом, так что я все сделаю, чтобы его занять».