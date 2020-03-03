Леклер: Борьба с Ферстаппеном агрессивнее, чем с Хэмилтоном
Пилот Ferrari признал, что соперничество с Максом для него до сих пор принципиально. Они сражаются на одних и тех же трассах с детства
В прошлом году Шарль Леклер и Макс Ферстаппен провели несколько напряженных и жестких сражений на трассе. В Австрии голландец лишил пилота Ferrari первого места, после чего тот обещал добавить в свои действия агрессии. Теперь Леклер признал, что борьба с Ферстаппеном для него выделяется на общем фоне, так как длится еще с детских лет в картинге.
«Наши отношения заметно улучшились, – сказал Леклер в интервью La Gazzetta dello Sport. – В картинге 10 лет назад история была другая, но с тех пор мы выросли. Наши сражения доходят до грани, но это делает их более красивыми для зрителей.
У нас напряженное соперничество потому, что мы вместе выросли. Борьба агрессивнее, чем с Льюисом [Хэмилтоном]. Я адаптировался к этому, сам стал более агрессивным. Но за пределами трассы я в равной мере уважаю Льюиса и Макса».
Леклер также выразил свое восхищение шестикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном: «Льюис очень силен. Я ценю его за стабильность, умение всегда выкладываться на 100%. У всех свои сильные стороны, но над чем я хотел бы поработать, так это над стабильностью в гонках».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин , Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Леклер: Борьба с Ферстаппеном агрессивнее, чем с Хэмилтоном
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