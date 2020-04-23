Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
62 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
69 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
83 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
97 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
125 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
132 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
146 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
153 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
167 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
181 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
188 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
202 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
216 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Леклер боится после карантина не попасть в «пузырь»

Поделились
Комментарии
Леклер боится после карантина не попасть в «пузырь»
Автор:
, редактор
Соавтор: Джонатан Нобл
23 апр. 2020 г., 09:10

Пилот Ferrari допустил, что долгая пауза между гонками ударит по его психике

Из-за коронавируса сезон Формулы 1 начнется не раньше конца июня.,Это значит, что пауза между гонками составит около полугода. Пилоты уже жаловались на то, что после такого перерыва будет трудно сохранить нужную физическую форму. Но гонщик Ferrari Шарль Леклер полагает, что еще важнее физической окажется форма психологическая. 

«Будет непросто найти правильный настрой и тот пузырь, в который надо попасть прежде, чем сесть за руль, – сказал Леклер Motorsport.com. – Это тот навык, в котором прибавляешь с каждым разом. После долгой паузы вернуть это состояние непросто.

Дома я стараюсь тренировать приход в такое состояние примерно раз в неделю. Правда, не для того, чтобы сесть за руль, а чтобы потом приготовить пасту. Я стараюсь входить в это состояние: важно делать это на каждой тренировке, даже если потом не садишься в машину».

Леклер также рассказал, чего ему больше всего не хватает на карантине: «Я скучаю по гонкам и встречам с людьми, по человеческому обществу. Сидеть в квартире несколько недель становится скучным».

Читайте также:

Следующая новость
Формула 1 решила изолировать команды друг от друга на старте сезона

Предыдущая новость

Формула 1 решила изолировать команды друг от друга на старте сезона
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Шарль Леклер
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Франции

Гран При Франции

25 июн. - 28 июн.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Джордан: Ни Шумахер, ни Сенна не были лучшими пилотами

2
Формула 1

Ferrari уйдет из Формулы 1, если бюджеты сократят. Так пригрозил Бинотто

3
Формула 1

Как в Williams выбирали пилота. Пиццония ответил Хайдфельду

4
Формула 1

Формула 1 решила изолировать команды друг от друга на старте сезона

48мин
5
Формула 1

Нервотрепка в стиле Williams: Хайдфельд рассказал, как подслушивал соперника

Последние видео

Начало карьеры Фелипе Массы – эпизод фильма «Герои» 01:04
Формула 1

Начало карьеры Фелипе Массы – эпизод фильма «Герои»

Фильм «Герои»: Мика Хаккинен о начале карьеры 01:02
Формула 1

Фильм «Герои»: Мика Хаккинен о начале карьеры

Такого Спа вы еще не видели. Мы развернули трассу! 01:59
Формула 1

Такого Спа вы еще не видели. Мы развернули трассу!

Баку: разворот. Как выглядит азербайджанская трасса Формулы 1 в зеркальном отражении 02:00
Формула 1

Баку: разворот. Как выглядит азербайджанская трасса Формулы 1 в зеркальном отражении

Шанхайская антитеза. Как проехать Гран При Китая в обратном направлении 01:50
Формула 1

Шанхайская антитеза. Как проехать Гран При Китая в обратном направлении

Самое важное:

Леклер боится после карантина не попасть в «пузырь»
F1

Леклер боится после карантина не попасть в «пузырь»

Формула 1 решила изолировать команды друг от друга на старте сезона
F1

Формула 1 решила изолировать команды друг от друга на старте сезона

Ferrari уйдет из Формулы 1, если бюджеты сократят. Так пригрозил Бинотто
F1

Ferrari уйдет из Формулы 1, если бюджеты сократят. Так пригрозил Бинотто

Как в Williams выбирали пилота. Пиццония ответил Хайдфельду
F1

Как в Williams выбирали пилота. Пиццония ответил Хайдфельду

Култхард: Кими прошел пик, но выдержит еще несколько лет
F1

Култхард: Кими прошел пик, но выдержит еще несколько лет

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
3 сент. - 6 сент.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.