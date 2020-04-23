Леклер боится после карантина не попасть в «пузырь»

Из-за коронавируса сезон Формулы 1 начнется не раньше конца июня.,Это значит, что пауза между гонками составит около полугода. Пилоты уже жаловались на то, что после такого перерыва будет трудно сохранить нужную физическую форму. Но гонщик Ferrari Шарль Леклер полагает, что еще важнее физической окажется форма психологическая.

«Будет непросто найти правильный настрой и тот пузырь, в который надо попасть прежде, чем сесть за руль, – сказал Леклер Motorsport.com. – Это тот навык, в котором прибавляешь с каждым разом. После долгой паузы вернуть это состояние непросто.

Дома я стараюсь тренировать приход в такое состояние примерно раз в неделю. Правда, не для того, чтобы сесть за руль, а чтобы потом приготовить пасту. Я стараюсь входить в это состояние: важно делать это на каждой тренировке, даже если потом не садишься в машину».

Леклер также рассказал, чего ему больше всего не хватает на карантине: «Я скучаю по гонкам и встречам с людьми, по человеческому обществу. Сидеть в квартире несколько недель становится скучным».