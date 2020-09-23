Леклер: Арривабене сказал, что не берет меня в Ferrari

Шарль Леклер попал в Ferrari в конце 2018 года после всего одного сезона в Формуле 1. Монегаск был воспитанником академии Скудерии и проведя один год в составе Sauber заменил в Маранелло Кими Райкконена.

Леклер рассказал, что сообщая о переводе в главную команду, Маурицио Арривабене, на тот момент босс Ferrari, жестко над ним пошутил.

«Я этот момент никогда не забуду, – рассказал Леклер подкасту Beyond the Grid. – Я был с компанией друзей на лодке. Мне позвонил Маурицио, я попросил всех замолчать и заглушить мотор. Маурицио сказал: «Мы сделали выбор и не берем тебя».

Я был сильно разочарован. Не ждал, что меня возьмут, но все равно надеялся. Пять секунд я молчал. А потом он сказал: «Шутка, мы тебя берем». Я пытался сохранять спокойствие, а потом прыгнул в воду и началось безумие».

Леклер дебютировал за Ferrari в 2019 году и завоевал за сезон две победы. В чемпионате-2020 на его счету два подиума.