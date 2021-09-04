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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новость

Ferrari два дня готовилась к квалификации – и ошиблась в настройках

По словам Шарля Леклера, регулировки его машины в субботней сессии оказались не самыми оптимальными

Ferrari два дня готовилась к квалификации – и ошиблась в настройках

Гран При Нидерландов начался для Скудерии с лучшего результата в пятницу – тогда в команде объяснили хорошую скорость на одном круге целенаправленной работой на квалификацию: так как в Зандфорте сложно обгонять, стартовая позиция тут крайне важна. 

Однако настала суббота – и пилоты на алых машинах показали только пятое и шестое время с разницей в одну сотую. ни уступили не только Максу Ферстаппену и пилотам Mercedes, но и Пьергу Гасли из AlphaTauri.

После завершения сессии Шарль Леклер, который стал быстрейшим среди дуэта Ferrari, отметил, что настройки его машины, несмотря на все затраченные усилия, оказались не самыми удачными.

«Я не слишком доволен результатом, – сказал монегаск. – Думаю, можно было занять как минимум четвертое место. Во время финальной попытки в третьем сегменте я попросил чуть развернуть закрылки переднего крыла, из-за чего, похоже, потерял время на втором секторе. Задок слишком сильно дергало. Да и финальный сектор оказался не лучшим. Это досадно».

Ставшему четвертым Гасли пилот Скудерии уступил 0,049 секунды. «Пьер отлично поработал, но мы попробует обогнать его на старте», – сказал Леклер.

На вопрос о том, реально ли побороться за подиум, он ответил в схожем ключе: «Если безупречно начать гонку, то почему бы и нет. Думаю, обгонять тут будет крайне трудно. 



 


"With a very good start why not? Because I think overtaking will be very difficult. But for that first we need to have a very, very good start, and gain two positions at the start. So in the position we are starting in I don't think this has to be the goal. I think we have a good opportunity to score some points against McLaren because they didn't have a great weekend until now. So let's try to benefit from that and score good points."

Допинфа купер

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Мазепин против «хитреца» Шумахера. Развернутое мнение Никиты

Предыдущая новость

Мазепин против «хитреца» Шумахера. Развернутое мнение Никиты
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