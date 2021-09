Гран При Нидерландов начался для Скудерии с лучшего результата в пятницу – тогда в команде объяснили хорошую скорость на одном круге целенаправленной работой на квалификацию: так как в Зандфорте сложно обгонять, стартовая позиция тут крайне важна.

Однако настала суббота – и пилоты на алых машинах показали только пятое и шестое время с разницей в одну сотую. ни уступили не только Максу Ферстаппену и пилотам Mercedes, но и Пьергу Гасли из AlphaTauri.

После завершения сессии Шарль Леклер, который стал быстрейшим среди дуэта Ferrari, отметил, что настройки его машины, несмотря на все затраченные усилия, оказались не самыми удачными.

«Я не слишком доволен результатом, – сказал монегаск. – Думаю, можно было занять как минимум четвертое место. Во время финальной попытки в третьем сегменте я попросил чуть развернуть закрылки переднего крыла, из-за чего, похоже, потерял время на втором секторе. Задок слишком сильно дергало. Да и финальный сектор оказался не лучшим. Это досадно».

Ставшему четвертым Гасли пилот Скудерии уступил 0,049 секунды. «Пьер отлично поработал, но мы попробует обогнать его на старте», – сказал Леклер.

На вопрос о том, реально ли побороться за подиум, он ответил в схожем ключе: «Если безупречно начать гонку, то почему бы и нет. Думаю, обгонять тут будет крайне трудно.









