Леклер: Мягкие шины помешают Ferrari в квалификации

На Гран При Штирии оба пилота Ferrari были очень быстры в гонке: Карлос Сайнс пробился с 13-го места на шестое, а Шарль Леклер даже после внепланового пит-стопа в дебюте финишировал седьмым.

Однако спустя неделю на той же трассе начало уик-энда оказалось для Скудерии куда менее уверенным: в пятницу ни одному из гонщиков не удалось подняться выше 13-й позиции. При этом второй австрийский Гран При проходит в более прохладных условиях, а команды используют иной набор шин – вместо С2-С4 это более мягкие составы С3-С5.

«Нам еще предстоит поработать, – признался Леклер на медиа-сессии, подводя итоги дня. – В особенности это касается резины С5, которую мы используем здесь впервые и, кажется, пока не до конца разобрались с ней.

В целом день прошел неплохо, и наш гоночный темп столь же хорош, как на прошлой неделе. А вот над квалификационным еще предстоит поработать».

Оценивая более прохладную погоду, он добавил: «Странно, но сложностей с задними шинами стало даже больше. Надеюсь, хотя бы, что у нас не будет таких проблем, как во Франции».