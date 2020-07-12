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Формула 1 / Гран При Штирии / Новость

Леклер признал вину в столкновении с Феттелем

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Леклер признал вину в столкновении с Феттелем
Автор:
, Ответственный редактор
12 июл. 2020 г., 13:54

Пилот Скудерии извинился перед командой за аварию на первом круге, после которой они с напарником выбыли из борьбы

В третьем повороте Гран При Штирии Шарль Леклер попробовал направить машину на внутренний радиус. Вместо этого автомобиль подскочил на поребрике и отлетел в другую Ferrari Себастьяна Феттеля. Полученные повреждения оказались серьезными и привели к двойному сходу – второму за четыре последних гонки.

Леклер сразу назвал себя виновником случившегося. 

«Это была моя ошибка, я извинился перед Себом, но извинений в такой ситуации недостаточно, – сказал монегаск в эфире Sky Sports. – Я разочаровал сам себя, не справился с работой и подвел команду, в одну секунды перечеркнул все ее усилия». 

 

Он добавил: «Надеюсь, что я сделаю верные выводы и стану сильнее к следующей гонке, но это очень сложный момент для команды. Такое не должно происходить. Еще раз могу только извиниться, хоть и понимаю, что это ничего не исправит».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Сессия Гонка
Местонахождение «Ред Булл Ринг»
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
Команды Ferrari В Магазин
Автор Александр Кабановский

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