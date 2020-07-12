Леклер признал вину в столкновении с Феттелем
Пилот Скудерии извинился перед командой за аварию на первом круге, после которой они с напарником выбыли из борьбы
В третьем повороте Гран При Штирии Шарль Леклер попробовал направить машину на внутренний радиус. Вместо этого автомобиль подскочил на поребрике и отлетел в другую Ferrari Себастьяна Феттеля. Полученные повреждения оказались серьезными и привели к двойному сходу – второму за четыре последних гонки.
Леклер сразу назвал себя виновником случившегося.
«Это была моя ошибка, я извинился перед Себом, но извинений в такой ситуации недостаточно, – сказал монегаск в эфире Sky Sports. – Я разочаровал сам себя, не справился с работой и подвел команду, в одну секунды перечеркнул все ее усилия».
Он добавил: «Надеюсь, что я сделаю верные выводы и стану сильнее к следующей гонке, но это очень сложный момент для команды. Такое не должно происходить. Еще раз могу только извиниться, хоть и понимаю, что это ничего не исправит».
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|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Штирии
|Сессия
|Гонка
|Местонахождение
|«Ред Булл Ринг»
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Александр Кабановский