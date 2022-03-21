Леклер 15 кругов придумывал, как потроллить Ferrari

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Шарль Леклер не просто уверенно победил в Бахрейне, он также нашел в себе силы достаточно жестко пошутить над своей командой. На последнем круге, когда оба болида Red Bull неожиданно сломались и его лидерству ничего не угрожало, он передал по радио:

«С мотором что-то странное, повторяю, с мотором что-то странное… Да шучу я».

Позже, в эфире Sky Sports, Леклер рассказал, что продумывал эту шутку заранее, но до последнего боялся, что шутка обернется правдой.

«Да, я пошутил на последнем круге над командой, – признался Леклер. – Не уверен, что инженерам это понравилось, но было весело. Я придумал это еще за 10-15 кругов до финиша, но боялся сглазить. Но потом увидел, как сошел Макс Ферстаппен и уже стал молиться, чтобы у меня ничего не сломалось. К счастью, так и случилось».

Леклер также оценил возможность атаки Ферстаппена на рестарте, когда за несколько кругов до финиша автомобиль безопасности покинул трассу.

«Не думаю, что на рестарте он смог бы меня обогнать, но кто знает, – заявил победитель Гран При. – Мне удался действительно хороший рестарт, так что ему было бы сложно меня опередить. Затем у меня был отличный темп, но зная, что я уже создал достаточный отрыв, я мог его контролировать».