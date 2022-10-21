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Проверку сликов для 2023 года планировали начать еще на «Сузуке», но там эти планы сорвал дождь. В итоге команды смогли приступить в работе только в США – ради этого продолжительность заездов даже увеличили на полчаса.

По регламенту каждый пилот должен был проехать две длинные серии – как минимум по восемь кругов в каждой, – а также по паре квалификационных попыток, чтобы проверить два состава сликов, подготовленных Pirelli. Всего составов было больше, но в командах не знали, с какими именно они работают. При этом между сериями нельзя было менять регулировки машины.

Сразу стало понятно, что новинки были заметно жестче традиционных составов С2-С4, которые Pirelli привезла в Остин. Вдобавок, готовясь к скорому изменению в правилах, шинники уменьшили температуру в термочехлах до 50 градусов вместо нынешних 70.

В итоге время круга на шинах-прототипах порой было на пять-шесть секунд хуже, чем в первой сессии на обычных сликах.

В большинстве команд предпочли ездить на экспериментальной резине все полтора часа, ограничившись минимальной программой на 26 кругов. Лишь трое пилотов, пропускавших первую тренировку, работали по иной программе. В итоге именно они и возглавили протокол.

Шарль Леклер, получивший машину от Роберта Шварцмана, стал лучшим (1:36.810 на Soft), опередив Валттери Боттаса и Даниэля Риккардо на Medium. В Williams и Haas, которые также использовали с утра запасных гонщиков, отказались от возможности поработать на традиционных сликах.

На прототипах самым быстрым оказался Карлос Сайнс. Новый чемпион мира Макс Ферстаппен потерял часть времени из-за ремонта своей Red Bull и остался седьмым.

Результаты второй тренировки Гран При США