Вторую тренировку в Остине отдали под тесты шин. Лучшим стал Леклер
На Гран При США прошла первая из двух запланированных испытательных сессий Pirelli. По этой причине оценить расстановку сил оказалось сложно
Проверку сликов для 2023 года планировали начать еще на «Сузуке», но там эти планы сорвал дождь. В итоге команды смогли приступить в работе только в США – ради этого продолжительность заездов даже увеличили на полчаса.
По регламенту каждый пилот должен был проехать две длинные серии – как минимум по восемь кругов в каждой, – а также по паре квалификационных попыток, чтобы проверить два состава сликов, подготовленных Pirelli. Всего составов было больше, но в командах не знали, с какими именно они работают. При этом между сериями нельзя было менять регулировки машины.
Сразу стало понятно, что новинки были заметно жестче традиционных составов С2-С4, которые Pirelli привезла в Остин. Вдобавок, готовясь к скорому изменению в правилах, шинники уменьшили температуру в термочехлах до 50 градусов вместо нынешних 70.
В итоге время круга на шинах-прототипах порой было на пять-шесть секунд хуже, чем в первой сессии на обычных сликах.
В большинстве команд предпочли ездить на экспериментальной резине все полтора часа, ограничившись минимальной программой на 26 кругов. Лишь трое пилотов, пропускавших первую тренировку, работали по иной программе. В итоге именно они и возглавили протокол.
Шарль Леклер, получивший машину от Роберта Шварцмана, стал лучшим (1:36.810 на Soft), опередив Валттери Боттаса и Даниэля Риккардо на Medium. В Williams и Haas, которые также использовали с утра запасных гонщиков, отказались от возможности поработать на традиционных сликах.
На прототипах самым быстрым оказался Карлос Сайнс. Новый чемпион мира Макс Ферстаппен потерял часть времени из-за ремонта своей Red Bull и остался седьмым.
Результаты второй тренировки Гран При США
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|37
|1'36.810
|2
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|37
|1'37.525
|0.715
|3
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|40
|1'37.627
|0.817
|4
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|26
|1'38.232
|1.422
|5
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|26
|1'39.507
|2.697
|6
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|26
|1'39.547
|2.737
|7
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|26
|1'39.575
|2.765
|8
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|26
|1'39.698
|2.888
|9
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|26
|1'39.840
|3.030
|10
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|26
|1'39.852
|3.042
|11
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|24
|1'40.084
|3.274
|12
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|26
|1'40.178
|3.368
|13
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|26
|1'40.562
|3.752
|14
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|26
|1'40.664
|3.854
|15
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|26
|1'40.806
|3.996
|16
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|26
|1'41.310
|4.500
|17
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|26
|1'41.334
|4.524
|18
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|26
|1'41.853
|5.043
|19
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|26
|1'41.857
|5.047
|20
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|26
|1'42.317
|5.507
|Полные результаты
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Вторую тренировку в Остине отдали под тесты шин. Лучшим стал Леклер
На Гран При США прошла первая из двух запланированных испытательных сессий Pirelli. По этой причине оценить расстановку сил оказалось сложно