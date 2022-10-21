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Формула 1 / Гран При США Отчет о тренировке

Вторую тренировку в Остине отдали под тесты шин. Лучшим стал Леклер

На Гран При США прошла первая из двух запланированных испытательных сессий Pirelli. По этой причине оценить расстановку сил оказалось сложно

Вторую тренировку в Остине отдали под тесты шин. Лучшим стал Леклер
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Проверку сликов для 2023 года планировали начать еще на «Сузуке», но там эти планы сорвал дождь. В итоге команды смогли приступить в работе только в США – ради этого продолжительность заездов даже увеличили на полчаса. 

По регламенту каждый пилот должен был проехать две длинные серии – как минимум по восемь кругов в каждой, – а также по паре квалификационных попыток, чтобы проверить два состава сликов, подготовленных Pirelli. Всего составов было больше, но в командах не знали, с какими именно они работают. При этом между сериями нельзя было менять регулировки машины. 

Сразу стало понятно, что новинки были заметно жестче традиционных составов С2-С4, которые Pirelli привезла в Остин. Вдобавок, готовясь к скорому изменению в правилах, шинники уменьшили температуру в термочехлах до 50 градусов вместо нынешних 70.

В итоге время круга на шинах-прототипах порой было на пять-шесть секунд хуже, чем в первой сессии на обычных сликах. 

В большинстве команд предпочли ездить на экспериментальной резине все полтора часа, ограничившись минимальной программой на 26 кругов. Лишь трое пилотов, пропускавших первую тренировку, работали по иной программе. В итоге именно они и возглавили протокол. 

Шарль Леклер, получивший машину от Роберта Шварцмана, стал лучшим (1:36.810 на Soft), опередив Валттери Боттаса и Даниэля Риккардо на Medium. В Williams и Haas, которые также использовали с утра запасных гонщиков, отказались от возможности поработать на традиционных сликах.

На прототипах самым быстрым оказался Карлос Сайнс. Новый чемпион мира Макс Ферстаппен потерял часть времени из-за ремонта своей Red Bull и остался седьмым.

Результаты второй тренировки Гран При США

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 37 1'36.810  
2 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 37 1'37.525 0.715
3 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 40 1'37.627 0.817
4 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 26 1'38.232 1.422
5 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 26 1'39.507 2.697
6 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 26 1'39.547 2.737
7 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 26 1'39.575 2.765
8 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 26 1'39.698 2.888
9 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 26 1'39.840 3.030
10 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 26 1'39.852 3.042
11 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 24 1'40.084 3.274
12 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 26 1'40.178 3.368
13 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 26 1'40.562 3.752
14 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 26 1'40.664 3.854
15 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 26 1'40.806 3.996
16 France Эстебан Окон Alpine Renault 26 1'41.310 4.500
17 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 26 1'41.334 4.524
18 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 26 1'41.853 5.043
19 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 26 1'41.857 5.047
20 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 26 1'42.317 5.507
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