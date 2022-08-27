Леклер: Ошибка с шинами не повлияла на наш результат
Команда в который раз подвела своего пилота, но в этот раз Шарль признал, что дело вовсе не в этом
Ferrari много критиковали в нынешнем сезоне за тактические промахи. Первый же Гран При после летнего перерыва – в бельгийском Спа – принес еще один. В финале квалификации, когда Шарль Леклер должен был разогнать в слип-стриме своего напарника Карлоса Сайнса, монегаску почему-то поставили комплект свежих шин.
Его собственный результат в данном случае не имел значения из-за штрафа, так как Леклеру все равно предстоит стартовать из конца решетки после замены мотора – но в гонке новые слики Soft вполне могли бы ему понадобиться.
Но, по признанию Шарля, куда больше его озаботило отставание от Red Bull – первому результату Макса Ферстаппена гонщик уступил 0,888 секунды.
«Мы ошиблись [с шинами] из-за несогласованности, но это не так страшно, – объяснил Леклер репортерам. – Хотя меняч, конечно, удивили такие действия. Но это ничего не изменило, если говорить о продолжении уик-энда».
Он добавил: «Red Bull выглядит невероятно сильно. Мы еще сегодня утром не могли понять, откуда у них такая скорость. Это неожиданность. Я рассчитывал, что к квалификации мы подберемся поближе, но нет, ничего не вышло».
Так как Шарлю предстоит прорываться с 16-го места на старте, в Ferrari по ходу уик-энда сделали акцент на скорость с полными баками: «В гоночной конфигурации машина нравится мне больше, чем в квалификационной. Но если посмотреть на сегодняшний отрыв, я не понимаю, как мы сможем навязать им борьбу завтра».
Ферстаппен уже сказал, что будет очень расстроен, если не сможет пробиться через пелотон на подиум.
«Меня это тоже огорчит, – сказал Леклер. – Но если учесть его скорость и то, что мы стартуем рядом, мне сложно рассчитывать на финиш в тройке. Впрочем, никогда не знаешь, чего ожидать. Если хорошо проехать первый отрезок, чисто провести гонку – уверен, нам по силам оказаться среди лидеров».
Шарль выиграл в Спа в 2019 году – это была его первая победа в карьере.
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Ферстаппен собрался приехать на подиум
Расселл предсказал победу Ферстаппена в Спа
Самое важное:
Почему Льюиса не наказали за аварию с Алонсо? FIA объяснила
Гонщика признали виновником столкновения на первом круге, однако не назначили ему никакого наказания
Столкновение Алонсо и Хэмилтона в Спа: фото и видео
Обладатели в общей сложности девяти чемпионских титулов не смогли разъехаться на первом круге в Спа. Вот как это было
Леклер не нашел поводов для недовольства командой после гонки в Спа
Очередная тактическая осечка Скудерии не показалась Шарлю значительной
Хэмилтон отказался говорить с Алонсо после аварии в Спа
Льюис признал вину за аварию, но остался совсем не в восторге от того, что соперник назвал его идиотом