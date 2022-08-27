Леклер: Ошибка с шинами не повлияла на наш результат

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Ferrari много критиковали в нынешнем сезоне за тактические промахи. Первый же Гран При после летнего перерыва – в бельгийском Спа – принес еще один. В финале квалификации, когда Шарль Леклер должен был разогнать в слип-стриме своего напарника Карлоса Сайнса, монегаску почему-то поставили комплект свежих шин.

Его собственный результат в данном случае не имел значения из-за штрафа, так как Леклеру все равно предстоит стартовать из конца решетки после замены мотора – но в гонке новые слики Soft вполне могли бы ему понадобиться.

Но, по признанию Шарля, куда больше его озаботило отставание от Red Bull – первому результату Макса Ферстаппена гонщик уступил 0,888 секунды.

«Мы ошиблись [с шинами] из-за несогласованности, но это не так страшно, – объяснил Леклер репортерам. – Хотя меняч, конечно, удивили такие действия. Но это ничего не изменило, если говорить о продолжении уик-энда».

Он добавил: «Red Bull выглядит невероятно сильно. Мы еще сегодня утром не могли понять, откуда у них такая скорость. Это неожиданность. Я рассчитывал, что к квалификации мы подберемся поближе, но нет, ничего не вышло».

Так как Шарлю предстоит прорываться с 16-го места на старте, в Ferrari по ходу уик-энда сделали акцент на скорость с полными баками: «В гоночной конфигурации машина нравится мне больше, чем в квалификационной. Но если посмотреть на сегодняшний отрыв, я не понимаю, как мы сможем навязать им борьбу завтра».

Ферстаппен уже сказал, что будет очень расстроен, если не сможет пробиться через пелотон на подиум.

«Меня это тоже огорчит, – сказал Леклер. – Но если учесть его скорость и то, что мы стартуем рядом, мне сложно рассчитывать на финиш в тройке. Впрочем, никогда не знаешь, чего ожидать. Если хорошо проехать первый отрезок, чисто провести гонку – уверен, нам по силам оказаться среди лидеров».

Шарль выиграл в Спа в 2019 году – это была его первая победа в карьере.

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Дополнительная информация: Люк Смит