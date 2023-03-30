«Легкого просто не было». Макс признался, что ехал в Джидде больным

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Макс Ферстаппен опоздал на второй этап чемпионата Ф1 из-за того, что скверно почувствовал себя несколькими днями ранее – голландцу пришлось задержаться дома в Монако из-за проблем с желудком.

В квалификации он, вдобавок, стал жертвой поломки, потому вынужден был стартовать 15-м. Это не помешало двукратному чемпиону пробиться на второе место и финишировать в нескольких секундах за своим партнером по Red Bull Серхио Пересом.

Как признался голландец, приехав на следующий этап в Мельбурн, в действительности его самочувствие в Джидде было далеким от оптимального.

«Честно говоря, я до последнего не верил, что вообще смогу выступить, – рассказал он репортерам в четверг. – Дома я был по-настоящему болен: едва мог ходить, а одного легкого по ощущениям просто не было.

Потому я не рассчитывал на многое. Обычно после болезни требуется два-три дня, чтобы приступить к тренировкам, а я просто прыгнул в машину и выехал на первую сессию. После одного быстрого круга мне поначалу требовалось проехать еще два спокойных, чтобы просто восстановить дыхание.

Такое состояние точно сказалось на моем уик-энде. Мне это очень не понравилось – едва ли не впервые я чувствовал, что ограничен своими физическими возможностями. Это очень огорчает, когда ты за рулем».

Макс признался, что даже после возвращения с Гран При ему потребовалось еще какое-то время для окончательного выздоровления.

«Мне пришлось постараться, – признался он. – Но, думаю, сейчас все гораздо лучше. Так что в этот раз уик-энд должен пройти нормально. В Джидде, кроме того, особенная трасса. Когда ты не в порядке, она вызывает дополнительные сложности. Но ты иногда подхватываешь вирусы, тут ничего не поделать. Надеюсь, в дальнейшем все будет нормально».

По поводу ожиданий от уик-энда в Мельбурне он отметил: «Прежде мы никогда не были особенно сильны на этом этапе в начале сезона.

Думаю, если бы эта гонка занимала в календаре другое место, наши результаты наверняка были бы куда выше. Но что есть – то есть. Сейчас нам нужно выступить как можно лучше.

Думаю, у нас хорошие шансы. Надо просто провести уик-энд без накладок».

Макс ни разу за карьеру не финишировал в Альберт-парке выше третьей позиции. Единственную победу Red Bull на этой трассе принес в 2011 году Себастьян Феттель.