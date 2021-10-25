После красивой борьбы в дебюте Гран При США с двумя пилотами McLaren Карлос Сайнс занимал в гонке шестое место, преследуя Даниэля Риккардо. Он стартовал на шинах Soft, но смог продержаться на них до 11-го круга, после чего поехал в боксы одновременно с австралийцем.

Два гонщика продолжали оставаться рядом, интервал между ними не превышал двух секунд. В Ferrari попробовали выйти вперед за счет более ранней второй остановки – но в действиях механиков возникла заминка, стоившая испанцу трех потерянных секунд.

В итоге он не только остался позади принципиального соперника, но еще и пропустил в концовке Валттери Боттаса из Mercedes.

Эта накладка на пит-стопе стала для Сайнса не первой в сезоне – похожие эпизоды уже были у него на прошлом этапе в Турции, а также в Венгрии и Сильверстоуне.

«Нам снова не повезло, – сказал Карлос репортерам. – Нам надо обязательно разобраться с этим и работать лучше. Я не доволен нынешней ситуацией. Уже несколько раз на пит-стопах что-то случалось. Тем более, для меня это второй эпизод подряд.

Из-за этой маленькой проблемы мы уже потеряли много очков. В этот раз легко можно было переиграть Риккардо, остановившись раньше него – но вышло то, что вышло. Надо понять, как справляться с этим лучше.

Быть может, в этом сезоне несколько очков не так и важны, но если в будущем мы собираемся биться за титулы, то должны стать безупречны во всех компонентах. А в этом мы сейчас проигрываем».

Справедливости ради стоит отметить, что пит-стоп Сайнса в Португалии стал быстрейшим в гонке.

Дополнительная информация: Люк Смит