Легендарный фотограф Ф1 удостоен высшей награды Италии

Эрколе Коломбо, один из наиболее известных фотографов в мире Формулы 1, стал кавалером ордена За заслуги перед Итальянской республикой – высшей из вручающихся в стране наград.

Коломбо родился в Монце и впервые побывал на гонках в 1951 году, когда ему было всего семь лет. С тех пор, со времен Фанхио и Аскари, жизнь итальянца тесно связана и с гонками в целом, и с трассой в окрестностях Милана - студия Коломбо в течение многих лет располагается в нескольких сотнях метров от въезда на автодром.

В течение многих лет Коломбо был личным фотографом Энцо Ферррари, а после ухода Коммендаторе из жизни продолжил работу на Скудерию – в частности, приезжая на Гран При.

В 2018 году архив фотографа, представляющий собой крупнейшую частную коллекцию снимков Ferrari, был приобретен Motorsport Network и вошел в базу Motorsport Images наряду со снимками других легендарных фотографов - таких как Райнер Шлегельмильх и Джордо Пиола.

«Это честь для меня, – прокомментировал Коломбо присвоение ордена. – Ведь я – самый обычный человек, который в течение 60 лет занимался тем, что ему нравилось. Я всегда вдохновлялся своей любовью к автомобилям и гонкам. Горд, что мои снимки и в будущем продолжат рассказывать увлекательные истории».

Коломбо стал авторов миллионов снимков, но одна фотография является для него любимой и особенной – сделанный в 1980 году снимок Энцо Феррари, обнимающего Жиля Вильнева, к которому Коммендаторе относился почти как к сыну.

«Мы были в Касинальбо, неподалеку от Модены – там проходила презентация состава команды на следующий сезон Ф1, – вспоминает Коломбо. – Жиль приехал туда поздно, потому что за день до этого проходил Гран При Италии и жиль попал в серьезную аварию. Перед презентацией ему пришлось ехать на рентген.

Жиль подошел к Энцо, они пожали руки – но я как-то чувствовал, что эта сцена будет не главной. Два фотографа, присутствовавшие рядом, после этого опустили камеру – и тут Энцо притянул Жиля к себе и поцеловал. И я был единственным, кто сделал снимок. Феррари очень нравилась эта фотография – он попросил ее напечатать лично для него».