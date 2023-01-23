Предыдущая / «Договорился с Сенной о переходе в Ferrari». Внук босса FIAT раскрыл историю из 90-х Следующая / Williams изначально планировала оставить Сарджента в Ф2 на 2023 год
Формула 1 Новость

Гоночная статистика: как Леклеру и Норрису избежать антирекордов в 2023 году

Два пилота успешно выступают в Гран При, но рискуют в предстоящем сезоне возглавить не самые приятные рейтинги…

Алтай Гек
Автор:
, редактор, Турция
Гоночная статистика: как Леклеру и Норрису избежать антирекордов в 2023 году
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Формула 1 дает огромный простор для творчества поклонникам статистики. Здесь такое великое множество самых разных чисел, что есть возможность выстраивать самые невероятные рейтинги. 

Присутствие в некоторых из них дает гонщикам повод для законной гордости, другие далеко не столь престижны. Есть и антирейтинги – по самому большому количеству аварий, самым долгим выступлениям без заметных достижений и так далее.

Именно такие антирекорды маячат сейчас на горизонте у двух несомненных звезд современной Ф1 – Шарля Леклера и Ландо Норриса. 

Монегаск за последнее время зарекомендовал себя настоящим мастером квалификаций. В 2022 году он стартовал впереди всех целых девять раз, даже чаще чемпиона мира Макса Ферстаппена. Всего в послужном списке Шарля уже 18 поулов. 

Здорово? Конечно же – это, вообще говоря, 17-й результат за всю историю спорта, вровень с Марио Андретти и Кими Райкконеном. Вот только хардкорные поклонники статистики напоминают, что Леклер еще ни разу не был чемпионом мира.

Пока (анти)рекорд по числу поулов без титула принадлежит Валттери Боттасу – 20. И велика вероятность, что уже в 2023 году Шарль превзойдет достижение финна. 

У Норриса ситуация похожая, только считать нужно заработанные очки без выигранных гонок. Британец гоняется в Ф1 уже пятых год, за это время шесть раз поднимался на подиум и как-то в Сочи даже стартовал с поула. Но вот победить ему еще не удавалось. 

Сейчас у Ландо 428 очков. Это пока меньше, чем у Нико Хюлькенберга (521). Вероятно, тот даже сможет пополнить свой баланс, выступая за Haas. Но если учесть, что прошедший сезон принес Норрису 107 очков, он тоже имеет шанс выйти на малопрестижную первую строчку. 

У обоих героев этого материала есть две возможности избежать антирекорда в 2023 году – выступать или так плохо, чтобы и дальше оставаться на второй строчке, или же так хорошо, чтобы вообще выпасть из соответствующего списка. Для Леклера это означает победу в чемпионате, для Норриса – в гонке. 

К слову, по числу заработанных очков без титула сейчас тоже лидирует Валттери Боттас – у финна их целых 1787. В тройку также входят Диниэль Риккардо (1311) и Серхио Перес (1201). Так что тут Шарлю и Ландо пока можно не опасаться.

Читайте также:
Поделились
Комментарии

«Договорился с Сенной о переходе в Ferrari». Внук босса FIAT раскрыл историю из 90-х

Williams изначально планировала оставить Сарджента в Ф2 на 2023 год
Алтай Гек Больше от
Алтай Гек
«Отучил Келли писать в соцсетях». Ферстаппен о частной жизни

«Отучил Келли писать в соцсетях». Ферстаппен о частной жизни

Формула 1

«Отучил Келли писать в соцсетях». Ферстаппен о частной жизни «Отучил Келли писать в соцсетях». Ферстаппен о частной жизни

СМИ узнали имя нового технического директора Ferrari

СМИ узнали имя нового технического директора Ferrari

Формула 1

СМИ узнали имя нового технического директора Ferrari СМИ узнали имя нового технического директора Ferrari

Чандок придумал, чем заняться Феттелю после завершения карьеры

Чандок придумал, чем заняться Феттелю после завершения карьеры

Формула 1

Чандок придумал, чем заняться Феттелю после завершения карьеры Чандок придумал, чем заняться Феттелю после завершения карьеры

Шарль Леклер Больше от
Шарль Леклер
Ferrari поставила Вассеру первую задачу – продлить контракт с Леклером

Ferrari поставила Вассеру первую задачу – продлить контракт с Леклером

Формула 1

Ferrari поставила Вассеру первую задачу – продлить контракт с Леклером Ferrari поставила Вассеру первую задачу – продлить контракт с Леклером

Источник: Ferrari уменьшила радиаторы на машине 2023 года

Источник: Ferrari уменьшила радиаторы на машине 2023 года

Формула 1

Источник: Ferrari уменьшила радиаторы на машине 2023 года Источник: Ferrari уменьшила радиаторы на машине 2023 года

Ferrari проведет во Фьорано трехдневные тесты с участием Шварцмана

Ferrari проведет во Фьорано трехдневные тесты с участием Шварцмана

Формула 1

Ferrari проведет во Фьорано трехдневные тесты с участием Шварцмана Ferrari проведет во Фьорано трехдневные тесты с участием Шварцмана

Самое важное:

FIA оставит в новом сезоне Ф1 одного руководителя гонок

FIA оставит в новом сезоне Ф1 одного руководителя гонок

Формула 1

FIA оставит в новом сезоне Ф1 одного руководителя гонок FIA оставит в новом сезоне Ф1 одного руководителя гонок

Williams изначально планировала оставить Сарджента в Ф2 на 2023 год

Williams изначально планировала оставить Сарджента в Ф2 на 2023 год

Формула 1

Williams изначально планировала оставить Сарджента в Ф2 на 2023 год Williams изначально планировала оставить Сарджента в Ф2 на 2023 год

Гоночная статистика: как Леклеру и Норрису избежать антирекордов в 2023 году

Гоночная статистика: как Леклеру и Норрису избежать антирекордов в 2023 году

Формула 1

Гоночная статистика: как Леклеру и Норрису избежать антирекордов в 2023 году Гоночная статистика: как Леклеру и Норрису избежать антирекордов в 2023 году

Дарувала остался в Формуле 2 на четвертый сезон

Дарувала остался в Формуле 2 на четвертый сезон

Формула 2

Дарувала остался в Формуле 2 на четвертый сезон Дарувала остался в Формуле 2 на четвертый сезон

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.