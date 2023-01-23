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Формула 1 дает огромный простор для творчества поклонникам статистики. Здесь такое великое множество самых разных чисел, что есть возможность выстраивать самые невероятные рейтинги.

Присутствие в некоторых из них дает гонщикам повод для законной гордости, другие далеко не столь престижны. Есть и антирейтинги – по самому большому количеству аварий, самым долгим выступлениям без заметных достижений и так далее.

Именно такие антирекорды маячат сейчас на горизонте у двух несомненных звезд современной Ф1 – Шарля Леклера и Ландо Норриса.

Монегаск за последнее время зарекомендовал себя настоящим мастером квалификаций. В 2022 году он стартовал впереди всех целых девять раз, даже чаще чемпиона мира Макса Ферстаппена. Всего в послужном списке Шарля уже 18 поулов.

Здорово? Конечно же – это, вообще говоря, 17-й результат за всю историю спорта, вровень с Марио Андретти и Кими Райкконеном. Вот только хардкорные поклонники статистики напоминают, что Леклер еще ни разу не был чемпионом мира.

Пока (анти)рекорд по числу поулов без титула принадлежит Валттери Боттасу – 20. И велика вероятность, что уже в 2023 году Шарль превзойдет достижение финна.

У Норриса ситуация похожая, только считать нужно заработанные очки без выигранных гонок. Британец гоняется в Ф1 уже пятых год, за это время шесть раз поднимался на подиум и как-то в Сочи даже стартовал с поула. Но вот победить ему еще не удавалось.

Сейчас у Ландо 428 очков. Это пока меньше, чем у Нико Хюлькенберга (521). Вероятно, тот даже сможет пополнить свой баланс, выступая за Haas. Но если учесть, что прошедший сезон принес Норрису 107 очков, он тоже имеет шанс выйти на малопрестижную первую строчку.

У обоих героев этого материала есть две возможности избежать антирекорда в 2023 году – выступать или так плохо, чтобы и дальше оставаться на второй строчке, или же так хорошо, чтобы вообще выпасть из соответствующего списка. Для Леклера это означает победу в чемпионате, для Норриса – в гонке.

К слову, по числу заработанных очков без титула сейчас тоже лидирует Валттери Боттас – у финна их целых 1787. В тройку также входят Диниэль Риккардо (1311) и Серхио Перес (1201). Так что тут Шарлю и Ландо пока можно не опасаться.