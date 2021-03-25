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Формула 1 / Новости

Леклер придумал новую тактику: пропускать тех, кто быстрее

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, Редактор

По словам гонщика Ferrari, ни к чему упираться. если в итоге соперник все равно окажется впереди

Леклер придумал новую тактику: пропускать тех, кто быстрее

Сезон-2020 оказался для Шарля Леклера богатым на столкновения. Он врезался в своего партнера по Ferrari Себастьяна Феттеля на первом круге Гран При Штирии, а на предпоследней гонке в Бахрейне не смог разъехаться с Серхио Пересом и Максом Ферстаппеном. В обоих случаях это закончилось сходами. 

Перед стартом нового чемпионата монегаска спросили, готов ли он вновь рисковать на трассе, чтобы повысить шансы на хороший результат. 

«Давайте прежде поймем, где мы располагаемся в пелотоне, – ответил Шарль. – Тесты принесли нам некоторые позитивные знаки. 

Начиная с этой субботы все станет более ясно. Но думаю, мне действительно надо чуть лучше выбирать, с кем устраивать сражения. 

Например, в прошлом году здесь [на Гран При Сахира] я вел борьбу с Red Bull. Для нас в любом случае было нереально удержать их позади до конца гонки.  

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, и Шарль Леклер, Ferrari/ после столкновения

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, и Шарль Леклер, Ferrari/ после столкновения

Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

Потому было глупостью устраивать аварию на той стадии гонки – в споре за такие позиции, которые мы бы все равно не сохранили. 

Хотя во многих других ситуациях это [борьба] помогало нам добиваться более высоких результатов.

Так что теперь я буду лучше выбирать, в какие поединки ввязываться. Если в какой-то момент потребуется ради результата проявить агрессию, я сделаю это». 

Он добавил, что постарался сделать выводы из прежних ошибок: «Я всегда стремлюсь разобраться, почему допустил их. И не повторять. Это позволяет сохранять мотивацию и нацеливаться на хорошие результаты.

Надо понять, насколько мы сильны, чтобы выбрать уровень агрессивности на трассе. Но, конечно же, я постараюсь не делать таких ошибок вновь».

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За день до старта. Лучшие фото Гран При Бахрейна: четверг
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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Шарль Леклер
Команды Ferrari
Автор Алекс Калинаукас

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