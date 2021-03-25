Леклер придумал новую тактику: пропускать тех, кто быстрее

Сезон-2020 оказался для Шарля Леклера богатым на столкновения. Он врезался в своего партнера по Ferrari Себастьяна Феттеля на первом круге Гран При Штирии, а на предпоследней гонке в Бахрейне не смог разъехаться с Серхио Пересом и Максом Ферстаппеном. В обоих случаях это закончилось сходами.

Перед стартом нового чемпионата монегаска спросили, готов ли он вновь рисковать на трассе, чтобы повысить шансы на хороший результат.

«Давайте прежде поймем, где мы располагаемся в пелотоне, – ответил Шарль. – Тесты принесли нам некоторые позитивные знаки.

Начиная с этой субботы все станет более ясно. Но думаю, мне действительно надо чуть лучше выбирать, с кем устраивать сражения.

Например, в прошлом году здесь [на Гран При Сахира] я вел борьбу с Red Bull. Для нас в любом случае было нереально удержать их позади до конца гонки.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, и Шарль Леклер, Ferrari/ после столкновения Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

Потому было глупостью устраивать аварию на той стадии гонки – в споре за такие позиции, которые мы бы все равно не сохранили.

Хотя во многих других ситуациях это [борьба] помогало нам добиваться более высоких результатов.

Так что теперь я буду лучше выбирать, в какие поединки ввязываться. Если в какой-то момент потребуется ради результата проявить агрессию, я сделаю это».

Он добавил, что постарался сделать выводы из прежних ошибок: «Я всегда стремлюсь разобраться, почему допустил их. И не повторять. Это позволяет сохранять мотивацию и нацеливаться на хорошие результаты.

Надо понять, насколько мы сильны, чтобы выбрать уровень агрессивности на трассе. Но, конечно же, я постараюсь не делать таких ошибок вновь».