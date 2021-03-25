Леклер придумал новую тактику: пропускать тех, кто быстрее

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Сезон-2020 оказался для Шарля Леклера богатым на столкновения. Он врезался в своего партнера по Ferrari Себастьяна Феттеля на первом круге Гран При Штирии, а на предпоследней гонке в Бахрейне не смог разъехаться с Серхио Пересом и Максом Ферстаппеном. В обоих случаях это закончилось сходами.
Перед стартом нового чемпионата монегаска спросили, готов ли он вновь рисковать на трассе, чтобы повысить шансы на хороший результат.
«Давайте прежде поймем, где мы располагаемся в пелотоне, – ответил Шарль. – Тесты принесли нам некоторые позитивные знаки.
Начиная с этой субботы все станет более ясно. Но думаю, мне действительно надо чуть лучше выбирать, с кем устраивать сражения.
Например, в прошлом году здесь [на Гран При Сахира] я вел борьбу с Red Bull. Для нас в любом случае было нереально удержать их позади до конца гонки.
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, и Шарль Леклер, Ferrari/ после столкновения
Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images
Потому было глупостью устраивать аварию на той стадии гонки – в споре за такие позиции, которые мы бы все равно не сохранили.
Хотя во многих других ситуациях это [борьба] помогало нам добиваться более высоких результатов.
Так что теперь я буду лучше выбирать, в какие поединки ввязываться. Если в какой-то момент потребуется ради результата проявить агрессию, я сделаю это».
Он добавил, что постарался сделать выводы из прежних ошибок: «Я всегда стремлюсь разобраться, почему допустил их. И не повторять. Это позволяет сохранять мотивацию и нацеливаться на хорошие результаты.
Надо понять, насколько мы сильны, чтобы выбрать уровень агрессивности на трассе. Но, конечно же, я постараюсь не делать таких ошибок вновь».
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За день до старта. Лучшие фото Гран При Бахрейна: четверг
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari
|Автор
|Алекс Калинаукас