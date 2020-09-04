Леклер согласился ждать прогресса Ferrari

После нескольких сезонов в статусе главного соперника Mercedes и регулярных побед в Гран При сезон-2020 Ferrari проводит далеко от этих позиций.

После соглашения с FIA по поводу моторов команда откатилась в группу середняков пелотона, а на недавнем Гран При Бельгии ее пилоты с трудом вышли из первого сегмента квалификации и не смогли заработать очков в гонке.

Шарль Леклер смог подняться на подиум в Шпильберге и Сильверстоуне, но даже это не позволило Скудерии занять место выше пятого в Кубке конструкторов. Если команда останется на нем до конца чемпионата, это станет для нее худшим выступлением с 1981 года.

Недавно глава Ferrari Маттиа Бинотто сказал, что по опыту прошлых лет возвращение на высокие позиции потребует нескольких сезонов.

В преддверии Гран При Италии Motorsport.com попросил Шарля Леклера, чей контракт с Маранелло действует до конца 2024-го, прокомментировать эти слова.

«С одной стороны, у меня просто нет выбора. – ответил гонщик. – Но определенное терпение действительно потребуется. И я готов ждать.

В то же время моя работа состоит в том, чтобы постараться сделать этот процесс как можно более коротким и поскорее вернуть нас на те позиции, каких мы заслуживаем.

Это будет непросто и потребует определенного времени, но я готов ко всему этому. А моя работа состоит в том, чтобы в любой ситуации показывать свой максимум».

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Из-за заморозки регламента Ferrari едва ли сможет рассчитывать на ощутимый рост результатов в 2021 году. Потому, по словам Леклера, сейчас команде нужно очень точно распределять ресурсы, помня о радикальной смены регламента с 2022-го.

«Да, у меня в голове сейчас обе эти задачи, – объяснил Шарль. – Но думаю, важнее всего пока разобраться, почему мы так сильно потеряли в этом году. Это в любом случае будет полезно на будущее.

Вместе со всей командой я пытаюсь разобраться с проблемами и заложить серьезный базис на будущее».