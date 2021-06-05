Леклер назвал поул Ferrari справедливым

Второй Гран При подряд Шарль Леклер выиграл квалификацию в одних и тех же обстоятельствах: монегаск проехал быстрее всех соперников в первой попытке по ходу финального сегмента, а по ходу второй появились красные флаги, не дав никому из гонщиков улучшить свое время.

Правда, если в Монако причиной досрочной остановки заездов стала авария самого Шарля, то в Азербайджане виновниками скомканной концовки стали другие пилоты.

Говоря о том, какой получилась бы стартовая решетка без красных флагов, Леклер отметил, что в любом случае всерьез рассчитывал стать сильнейшим.

«Ощущения по-прежнему не столь хороши, как должны быть от нормального поула, – признался он, имея в виду схожие слова, сказанные в Монако. – Ведь все остановили красными флагами. Но в целом у меня нет чувства, что мы украли у кого-то первую позицию.

Я полагаю, что наш темп давал возможность взять верх даже в том случае, если бы все смогли проехать свои финальные попытки. И очень доволен сегодняшним днем».

Также монегаск чуть подробнее объяснил свою реплику про «дерьмовый круг» – он сказал эти слова, едва выбравшись из машины после окончания квалификации.

«В четвертом. пятом и шестом поворотах мне помешали сильные порывы ветра, из-за чего я наделал ошибок, – объяснил гонщик Ferrari. – Просто неверно оценил ситуацию.

В четвертом задок машины понесло, а затем в шестом и седьмом задние шины были не в нужных кондициях. Но в итоге круг все равно вышел достойным».

Говоря о гонке, Шарль признал, что «удержать первое место будет очень сложно. Здесь в Баку очень просто обгонять, так что нас ждет весьма непростая задача».

Две недели назад Леклер не смог воспользоваться поулом в Монако, так как перед стартом на его машине обнаружилась поломка. ставшая следствием субботнего удара о барьер у бассейна. В последний раз он стартовал в Ф1 первым на этапе в Мексике осенью 2019-го – и тогда финишировал лишь четвертым.