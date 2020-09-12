Леклер объяснил пятое время в квалификации возвращением баланса

После двух гонок на быстрых трассах, которые не принесли Ferrari очков, команда смотрится несколько лучше по ходу Гран При Тосканы.

И Хотя Себастьян Феттель в квалификации показал только 14-ю скорость, Шарль Леклер будет стартовать в воскресенье пятым – сразу следом за соперниками из Mercedes и Red Bull.

В квалификации монегаску отчасти помогли желтые флаги после разворота Эстебана Окона, которые вынудили его соперников сбросить скорость. Тем не менее, пилот отметил перемены к лучшему в поведении SF1000.

«Я очень доволен своим кругом, – сказал Леклер в телеинтервью. – Мне удалось собрать все вместе, пятая позиция явно оказалась лучше наших ожиданий.

В Монце и Спа всей команде было очень сложно. С настройками на малый уровень прижимной силы управление машиной доставляло много проблем, баланса не было.

Но нам удалось вернуть его, и теперь ощущения от машины гораздо лучше. Нам по-прежнему не хватает темпа, чтобы биться с парнями впереди, но баланс сегодня был очень хорошим.

Это дало мне уверенность, потому я и смог проехать в квалификации такой хороший круг. При этом мы рисковали, на первую попытку в третьем сегменте я поехал на старых шинах.

Когда переходишь со старых на новые, это дополнительная сложность, но в итоге у меня все получилось».

Говоря о гонке, которая станет для Ferrari 1000-й в чемпионатах Ф1, Шарль признал, что настраивается на оборону своих позиций от тех, кто будет позади на решетке.

«Возможность есть всегда, – сказал он, говоря о борьбе с Red Bull. – Но если вспомнить темп соперников в пятницу, то очень многие смотрелись лучше нас.

Будет непросто удержать их позади, но именно в этом моя работа, и я сделаю все возможное».