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Формула 1 / Гран При Тосканы / Новость

Леклер объяснил пятое время в квалификации возвращением баланса

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Леклер объяснил пятое время в квалификации возвращением баланса
Автор:
, Редактор Ф1

По словам пилота Ferrari, его машине по-прежнему не хватает темпа, но в Муджелло управлять ей стало заметно проще, чем в Спа и Монце

После двух гонок на быстрых трассах, которые не принесли Ferrari очков, команда смотрится несколько лучше по ходу Гран При Тосканы.  

И Хотя Себастьян Феттель в квалификации показал только 14-ю скорость, Шарль Леклер будет стартовать в воскресенье пятым – сразу следом за соперниками из Mercedes и Red Bull.

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В квалификации монегаску отчасти помогли желтые флаги после разворота Эстебана Окона, которые вынудили его соперников сбросить скорость. Тем не менее, пилот отметил перемены к лучшему в поведении SF1000.

«Я очень доволен своим кругом, – сказал Леклер в телеинтервью. – Мне удалось собрать все вместе, пятая позиция явно оказалась лучше наших ожиданий. 

В Монце и Спа всей команде было очень сложно. С настройками на малый уровень прижимной силы управление машиной доставляло много проблем, баланса не было. 

Но нам удалось вернуть его, и теперь ощущения от машины гораздо лучше. Нам по-прежнему не хватает темпа, чтобы биться с парнями впереди, но баланс сегодня был очень хорошим. 

Это дало мне уверенность, потому я и смог проехать в квалификации такой хороший круг. При этом мы рисковали, на первую попытку в третьем сегменте я поехал на старых шинах.

Когда переходишь со старых на новые, это дополнительная сложность, но в итоге у меня все получилось». 

Говоря о гонке, которая станет для Ferrari 1000-й в чемпионатах Ф1, Шарль признал, что настраивается на оборону своих позиций от тех, кто будет позади на решетке. 

«Возможность есть всегда, – сказал он, говоря о борьбе с Red Bull. – Но если вспомнить темп соперников в пятницу, то очень многие смотрелись лучше нас. 

Будет непросто удержать их позади, но именно в этом моя работа, и я сделаю все возможное».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Тосканы
Пилоты Шарль Леклер
Команды Scuderia Ferrari
Автор Люк Смит

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